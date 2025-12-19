Η υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Mercosur μετατίθεται για τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με δήλωση Ευρωπαίου αξιωματούχου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, «θα οριστεί νέα συνάντηση τις επόμενες εβδομάδες», απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο περιθώριο των εργασιών.

Η εξέλιξη αυτή δίνει πρόσκαιρη ανάσα στους αγρότες, οι οποίοι προκάλεσαν σήμερα παράλυση στις Βρυξέλλες, με έντονες κινητοποιήσεις μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ενώ διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα και στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας Λουξεμβούργου, πετώντας πέτρες και αγροτικά προϊόντα προς τους αστυνομικούς.

Για περισσότερες από έξι ώρες επικράτησε σκηνικό έντασης, με συνεχείς αψιμαχίες, έως ότου οι διαδηλωτές αποχώρησαν με τα τρακτέρ τους. Ένα από τα βασικά αιτήματα των ευρωπαϊκών αγροτικών συνδικάτων είναι η αντίθεσή τους στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τον νοτιοαμερικανικό συνασπισμό Mercosur, στον οποίο συμμετέχουν η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη.

Αγρότες από το Βέλγιο, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξέφρασαν φόβους για αθέμιτο ανταγωνισμό σε περίπτωση υπογραφής της συμφωνίας και ζήτησαν «ισχυρότερες εγγυήσεις». Παράλληλα, κατήγγειλαν ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί δυσχεραίνουν τις επενδύσεις και τις διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ εξέφρασαν ανησυχία για τις προτεινόμενες περικοπές στις δαπάνες του κοινοτικού προϋπολογισμού για τη γεωργία, οι οποίες ενδέχεται να ξεπεράσουν το ένα πέμπτο.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, αρχικά υπήρχε πρόθεση η υπογραφή της συμφωνίας να πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η επίσημη αντίθεση της Γαλλίας –με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ζητά αυστηρότερη προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς απέναντι σε εισαγόμενα τρόφιμα χαμηλότερων προτύπων– καθώς και η επιφυλακτική στάση της Ιταλίας, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να τονίζει ότι «πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος», οδήγησαν τελικά στην αναβολή της υπογραφής για τις επόμενες εβδομάδες.