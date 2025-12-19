Απαγωγή με φόντο τα κρυπτονομίσματα συγκλονίζει τη δυτική Γαλλία, όπου τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατοικία ζευγαριού και, αφού τους κακοποίησαν, τους ανάγκασαν να μεταφέρουν περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε ψηφιακό νόμισμα. Την υπόθεση ερευνά η εισαγγελία της Ρεν, που ανακοίνωσε ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες, που χαρακτηρίζονται ως «δομημένη εγκληματική ομάδα», εισέβαλαν νύχτα στην οικία του ζευγαριού στις ακτές της Λα Ροσέλ. Οι κακοποιοί έδεσαν τη γυναίκα και τον σύντροφό της, τους οποίους «χτυπούσαν για σχεδόν δύο ώρες, απαιτώντας από τα θύματά τους να τους καταθέσουν κρυπτονομίσματα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου ο εισαγγελέας Φρεντερίκ Τεϊγέ.

Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνουν δημοσίευμα του ιστότοπου The Big Whale. Η έρευνα διεξάγεται για εκβιασμό από εγκληματική οργάνωση, παράνομη κατακράτηση και σύσταση συμμορίας με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων.

Αύξηση περιστατικών απαγωγών με στόχο τα κρυπτονομίσματα

Τα τελευταία χρόνια, οι απαγωγές που συνδέονται με λύτρα σε κρυπτονομίσματα παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση στη Γαλλία. Στις αρχές Ιανουαρίου, ένας 56χρονος εντοπίστηκε κλειδωμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου κοντά στο Μανς, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την οικία του. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ήταν ο πατέρας γνωστού ινφλουένσερ κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντουμπάι.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στα τέλη Ιανουαρίου, ο συνιδρυτής της εταιρείας χαρτοφυλακίων Ledger, Νταβίντ Μπαλάντ, και η σύντροφός του απήχθησαν στην περιοχή του Σερ. Ο Μπαλάντ, στον οποίο οι δράστες ακρωτηρίασαν ένα δάκτυλο, αφέθηκε ελεύθερος μετά από αστυνομική επιχείρηση, ενώ η σύντροφός του βρέθηκε δεμένη μέσα σε όχημα.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και την 1η Μαΐου στο Παρίσι, όταν ο πατέρας διαχειριστή εταιρείας κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Μάλτα έπεσε θύμα απαγωγής. Οι δράστες του είχαν κόψει ένα δάκτυλο και ζητούσαν λύτρα εκατομμυρίων ευρώ, πριν τον αφήσουν ελεύθερο έπειτα από 58 ώρες.

Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, στις 13 Μαΐου, βίντεο που έγινε viral κατέγραψε την απόπειρα απαγωγής της κόρης και του εγγονού του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Paymium. Σε όλες τις παραπάνω υποθέσεις, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις και έχουν επιβληθεί προφυλακίσεις στους κατηγορούμενους.