Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι επαναλειτούργησε πλήρως σήμερα, καθώς οι εργαζόμενοί του αποφάσισαν να τερματίσουν την απεργία που είχαν ξεκινήσει τη Δευτέρα, ζητώντας βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με συνδικάτα και τη διεύθυνση του μουσείου.

Το παγκοσμίου φήμης μουσείο είχε παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα λόγω της κινητοποίησης, ενώ τις επόμενες ημέρες λειτουργούσε μερικώς, με περιορισμένη πρόσβαση για το κοινό.

Η απεργία ξέσπασε έπειτα από τη θεαματική κλοπή που σημειώθηκε στους χώρους του μουσείου στις 19 Οκτωβρίου, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.

Πλέον, το Λούβρο μπορεί να υποδεχθεί ξανά τους πολυάριθμους επισκέπτες του, καθώς «το μουσείο άνοιξε κανονικά», όπως δήλωσε εκπρόσωπός του στο AFP.

Η εκπρόσωπος του συνδικάτου CFDT, Βαλερί Μπο, εξήγησε ότι οι εργαζόμενοι δεν ψήφισαν υπέρ της συνέχισης της απεργίας, επιδιώκοντας «να δώσουν νέα πνοή στις διαπραγματεύσεις». Ο συνάδελφός της από το CGT, Κριστιάν Γκαλανί, ανέφερε πως εξακολουθεί να υπάρχει «περιθώριο ελιγμών» στις συζητήσεις με το υπουργείο Πολιτισμού.

Δεσμεύσεις και αντιδράσεις

Το υπουργείο δεσμεύτηκε να ακυρώσει τη μείωση ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ στη δημόσια επιχορήγηση του μουσείου, να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις και να επανεξετάσει τις αποζημιώσεις που θεωρούνται ακόμη ανεπαρκείς.

Παράλληλα, η πρόεδρος του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπερασπίστηκε εκ νέου τη στάση της μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε στη Γερουσία σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας του μουσείου.

Σε συνέντευξή της στον ραδιοσταθμό France Inter, η ντε Καρ δήλωσε ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη που απαιτείται για να παραμείνει στη θέση της, την οποία κατέχει από τα τέλη του 2021.