Ο Άρης φιλοξενείται στην Τρίπολη από τον Αστέρα Τρίπολης για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Μανόλο Χιμένεθ να κάνει δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης!

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» στάθηκε στο ότι προσπαθεί να βρει τις λύσεις παρά τα προβλήματα που έχει όσον αφορά το ρόστερ του, ενώ πρόσθεσε ότι οι παίκτες του πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικοί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη:

«Έχει τη σημασία του ο βαθμός που πήραμε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας δυνατός αντίπαλος. Ωστόσο, θεωρώ ότι παρά τη δυναμική του αντιπάλου και τα προβλήματα που είχαμε, η ισοπαλία εντός έδρας δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Πράγματι, ήμασταν ανταγωνιστικοί, όμως απομένουν πολλά πράγματα ακόμη να κάνουμε».

Για το μηδέν που κράτησε η ομάδα του κόντρα στον Ολυμπιακό: «Είναι καλό αυτό, όμως, πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί επιθετικά. Πρέπει να μπορούμε να σκοράρουμε, για να παίρνουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε. Σε ό,τι αφορά στην άμυνά μας, πάντως, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις κι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε αυτούς που αγωνίζονται, οι οποίοι δίνουν το 100% των δυνάμεών τους».

Για τον αγώνα με τον Asteras AKTOR: «Είναι μια δύσκολη έδρα, λόγω των διαστάσεων του γηπέδου, αλλά και του μικροκλίματος της περιοχής. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να σκεφτόμαστε επιπλέον και να προετοιμάζουμε την ομάδα για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ως δικαιολογίες, πάντως, αλλά να βγούμε στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης στον αγωνιστικό τομέα, για να πάρει τη νίκη: «Έχουμε ελλείψεις, όπως σε κάθε παιχνίδι. Κι όπως κάνουμε πάντα, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις, για να καλύψουμε τα κενά».

Για την πορεία του Αστέρα: «Ο Αστέρας δεν ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα πράγματι είναι σε ανοδική πορεία και δείχνει τις πραγματικές της δυνατότητες. Γενικώς, όμως, για καμία ομάδα δεν είναι εύκολο ένα παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα. Πρέπει να αποδείξουμε στον αγωνιστικό χώρο ότι θέλουμε τη νίκη».

Για το αν κρίνει ότι είναι κομβικό το παιχνίδι, γιατί ακολουθεί και μια μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα: «Δεν σκεφτόμαστε τις διακοπές που ακολουθούν, ούτε κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας κι αυτό τώρα είναι με τον Αστέρα. Μόνο αυτό έχουμε στο μυαλό μας».