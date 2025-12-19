Ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αφιερώσουμε πολύ ώρα στην κουζίνα μας για να παρασκευάσουμε τα αγαπημένα μας φαγητά και γλυκίσματα.

Υπάρχουν όμως συνταγές express 10 λεπτών ακόμα και για μελομακάρονα.

Σε ένα μπολ ανακατεύεις 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, ½ φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού και ½ φλιτζάνι ζάχαρη. Διαλύεις 1 κουταλάκι σόδα μέσα στον χυμό και τη ρίχνεις στο μείγμα, προσθέτεις 1 κουταλάκι κανέλα, 2½ φλιτζάνια αλεύρι και 1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ και ανακατεύεις γρήγορα με κουτάλι, χωρίς ζύμωμα.

Παίρνεις κουταλιές από το μείγμα και τις βάζεις κατευθείαν σε ταψί με λαδόκολλα. Ψήνεις στους 180°C για 20–25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Παράλληλα βράζεις 1 φλιτζάνι νερό με 1 φλιτζάνι μέλι για 2–3 λεπτά. Μόλις βγουν τα μελομακάρονα, τα περιχύνεις ζεστά με το κρύο σιρόπι και αν θέλεις πασπαλίζεις με καρύδια.

Έτοιμα γρήγορα και εύκολα!