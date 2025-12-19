Για «επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη, την ασφάλεια και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας» έκανε λόγο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε εκδήλωση για τη σύμβαση κατασκευής δύο ρυμουλκών πλοίων στα ναυπηγεία της ONEX Shipyards & Technologies Group, την οποία υπέγραψαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας και ο Διευθυντής της Megatugs Salvage & Towage, Παύλος Μ. Ξηραδάκης, παρουσία της Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η συμφωνία για την κατασκευή δύο ρυμουλκών πλοίων αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα ναυπήγησης τέτοιου τύπου πλοίων για εμπορικούς σκοπούς στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια. Το συγκεκριμένο εγχείρημα εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης της ναυπηγικής δραστηριότητας σε ελληνικό έδαφος και κατ’ επέκταση της ενίσχυσης της ναυτιλίας μας.

Ο ρόλος των λιμανιών

Παράλληλα, αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των ελληνικών λιμένων ως βασικών πυλών εμπορίου και ασφάλειας, καθώς τα ρυμουλκά πλοία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας και στην προστασία των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Όπως δήλωσε ο Β. Κικίλιας «Στην ελληνική κυβέρνηση και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είμαστε πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας, καθότι τα θέματα της ασφάλειας – τα θέματα της ασφάλειας στα λιμάνια και τα θέματα ασφάλειας στη θάλασσα – είναι πολύ σημαντικά για εμάς.

Και με τη συμφωνία αυτή, η οποία υπογράφεται μεταξύ της ONEX και του Πάνου Ξενοκώστα και του κ. Ξηραδάκη, παρουσία της Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της κυρίας Γκίλφοϊλ, στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και με την ισχυρή υποστήριξη των εργαζομένων των ναυπηγείων, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, δίνεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να γίνουν και άλλες επενδύσεις σε πλοία, σε πλοία γερανούς, σε πλοία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στο κομμάτι της ασφάλειας, αλλά δείχνουν και την πορεία που χαράσσει η ελληνική ναυτιλία, με επενδύσεις και άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας.

Είναι ένας κλάδος τον οποίο θέλουμε να υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις».