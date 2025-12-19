Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όταν ασθενοφόρο ιδιωτικού νοσοκομείου συγκρούστηκε με κλούβα της Αστυνομίας. Το περιστατικό συνέβη σε σημείο όπου ο δρόμος ήταν κλειστός λόγω των μπλόκων των αγροτών.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός και ο συνοδηγός του ασθενοφόρου. Το όχημα μετέφερε δύο ασθενείς από τη Λάρισα προς τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο κατάφερε αρχικά να περάσει το μπλόκο των αγροτών. Ωστόσο, λίγο αργότερα, οι επιβαίνοντες αντιλήφθηκαν την τελευταία στιγμή ότι η κλούβα της Αστυνομίας βρισκόταν σχεδόν κάθετα στο οδόστρωμα.

Όπως ανέφερε, το αστυνομικό όχημα δεν είχε φώτα, παρά μόνο τον φάρο αναμμένο, γεγονός που έκανε δύσκολη την ορατότητα.

Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, όμως δεν τα κατάφερε. Μέσα στην κλούβα βρίσκονταν αστυνομικοί της διμοιρίας.