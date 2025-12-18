Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Παιανία, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Δημ. Ν. Χούντα και Αγίας Τριάδος, όταν συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

​Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρουσίαζε αιμορραγία.

Στον τόπο έσπευσε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία.

​Ο ασθενής διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό, με την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Από το τροχαίο αναφέρθηκε ακόμη ένας ελαφρά τραυματίας, στον οποίο παρασχέθηκε φροντίδα.

​Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

​Λόγω του ατυχήματος, η Τροχαία εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας τους οδηγούς για προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Τριάδος, από το ύψος της οδού Δημ. Ν. Χούντα, με τις αρχές να ρυθμίζουν την κίνηση μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.