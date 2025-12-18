Μία θανατηφόρα παράσυρση πεζής σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 7 το απόγευμα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε 57χρονη γυναίκα στην οδό Ακαδήμου, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 43χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.