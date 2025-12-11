Αναβλήθηκε για τις 21 Ιανουαρίου του 2026 η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά, που στέρησε τη ζωή στον Παναγιώτη Καρατζή, όταν η Porsche που οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα ο 45χρονος κατηγορούμενος έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και άλλες ουσίες, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο του 22χρονου.

Η αναβολή της εκδίκασης ήρθε μετά από αίτημα της υπεράσπισης, λόγω κωλύματος του δικηγόρου του 45χρονου οδηγού της Porsche, Βασίλης Καπερνάρος. Ο κατηγορούμενος είναι μέχρι και σήμερα προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ λόγω της αναβολής της δίκης αποφασίστηκε η παράταση της προσωρινής του κράτησης για ακόμη 6 μήνες.

Τον 45χρονο βαραίνουν οι εξής κατηγορίες:

• Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

• Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υποτροπή.

• Οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

• Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Ιανουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη μοιραία βραδιά, όταν ο 45χρονος παρότι σε έλεγχο της τροχαίας βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ και χωρίς να έχει άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί λίγο καιρό νωρίτερα και πάλι λόγω μέθης, λίγη ώρα μετά βρέθηκε ξανά πίσω από το τιμόνι της Porsche του και ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα, που οδήγησε στον θάνατο του 22χρονου και στην καρατόμηση όλης της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 22χρονου, Νότης Ψυλλάκης, δήλωσε μετά την αναβολή της δίκης: «Εμείς υποστηρίξαμε ότι από την πλευρά του κατηγορούμενου και της υποστηρικτικής του ομάδας υπήρχε μία συνεχής προσπάθεια καθυστέρησης της ανακριτικής διαδικασίας, που για εμάς από ένα σημείο και μετά ήταν όχι απλώς απαράδεκτη, αλλά πλησίαζε τα όρια του σκανδάλου. Οι αντιρρήσεις μας έγιναν δεκτές».

Πρόσθεσε δε, ότι «το δικαστήριο σήμερα αποφάσισε την συνέχεια της δίκης για τις 21 Γενάρη, ύστερα από αίτημα που υπεβλήθη από την άλλη πλευρά για λόγους υγείας του συνηγόρου υπεράσπισης και παράλληλα την παράταση της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου για άλλους έξι μήνες, μέχρι δηλαδή και τον Ιούλιο». Τόνισε ακόμη ότι «αυτό που είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι υπάρχει μια διαμορφωμένη εικόνα και γι’ αυτό το δικαστήριο παρέτεινε με απόφασή του την κράτηση για άλλους έξι μήνες, έτσι ώστε να είμαστε όλοι ήσυχοι, στο ότι τα παιδιά μας θα μπορούν να κυκλοφορούν στο δρόμο, χωρίς και αυτόν τον κίνδυνο».