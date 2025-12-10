Ξεκίνησε η δίκη για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή τα ξημερώματα της 11ης Ιανουαρίου 2025 στη Σούδα Χανίων. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Παρά το αίτημα αναβολής που υπέβαλε η πλευρά του κατηγορουμένου, επικαλούμενη κώλυμα του δικηγόρου του, Βασίλη Καπερνάρου, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα και αποφάσισε η διαδικασία να ξεκινήσει άμεσα. Η συνεδρίαση διακόπηκε για αύριο Πέμπτη (11/12) στις 11:00 το πρωί. Οι γονείς του 22χρονου δήλωσαν ότι τουλάχιστον το γεγονός ότι το δικαστήριο δε δέχτηκε την αναβολή και η δίκη θα ξεκινήσει άμεσα είναι θετικό. «Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αυτό μας έχει μείνει…».

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Παναγιώτης Ψυλλάκης, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι: «Από την πλευρά του κατηγορούμενου και της υποστηρικτικής του ομάδας υπήρχε μια συνεχής προσπάθεια παρέλκυσης και καθυστέρησης της ανακριτικής διαδικασίας. Για εμάς από ένα σημείο και μετά δεν ήταν απλώς απαράδεκτη αλλά πλησίαζε τα όρια του σκανδάλου. Αντιδράσαμε όπως μας επιτρέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και αυτές οι αντιρρήσεις έγιναν δεκτές. Προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών και στη συνέχεια η Εισαγγελία Εφετών στον ορισμό άμεσα της δικασίμου με πράξη της κυρίας προέδρου Εφετών».

Κατηγορούμενος είναι ο 45χρονος οδηγός της Porsche, ο οποίος μετά από προσωρινή κράτηση στις φυλακές Κορυδαλλού προσήλθε σήμερα στο δικαστήριο. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και φαρμάκων, υπερβολική ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή και οδήγηση χωρίς νόμιμη ικανότητα. Οι πράξεις αυτές φέρονται να οδήγησαν στον θάνατο του νεαρού Παναγιώτη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 11ης Ιανουαρίου, όταν το αυτοκίνητο του 45χρονου συγκρούστηκε μετωπικά με εκείνο του 22χρονου, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος κινούνταν ανεξέλεγκτα επί ώρες στα Χανιά, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και αντιψυχωσικά φάρμακα.

Λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, στις 11 το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου, πολίτης κατήγγειλε στην αστυνομία την επικίνδυνη οδήγηση και επιθετική συμπεριφορά του 45χρονου στην πλατεία Δικαστηρίων. Περίπου μία ώρα αργότερα, ο οδηγός εντοπίστηκε και υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 1,3 mg/lt αλκοόλ στο αίμα του. Οι αστυνομικοί τότε παρέδωσαν τα κλειδιά του οχήματος στη συνοδηγό του.

Ωστόσο, γύρω στις 02:45 τα ξημερώματα, ο 45χρονος διαπληκτίστηκε με τη σύντροφό του σε κατάστημα εστίασης και πήρε εκ νέου τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μισή ώρα αργότερα, στις 03:30, βρέθηκε ξανά πίσω από το τιμόνι και προκάλεσε το μοιραίο τροχαίο που στέρησε τη ζωή του 22χρονου Παναγιώτη Καρατζή.