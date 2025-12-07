Με τραγικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος για έναν οδηγό το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου στον Νέο Πύργο του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, όταν ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα του στοίχισε τη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός, υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του. Η πορεία του οχήματος ήταν ανεξέλεγκτη και βίαιη, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με μεγάλη ταχύτητα σε κολώνα, αλλάζοντας δραματικά κατεύθυνση και εκτοξευόμενο εκτός οδοστρώματος.

Το αυτοκίνητο κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου ανετράπη, εγκλωβίζοντας τον οδηγό στα συντρίμμια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παράσχουν βοήθεια.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το αναποδογυρισμένο όχημα μέσα στο χωράφι. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για το δυστύχημα, συλλέγοντας στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν τα ακριβή αίτια της απώλειας ελέγχου και της τραγικής κατάληξης.