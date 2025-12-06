Τροχαίο δυστύχημα με θύμα πολύ γνωστό Χανιώτη αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, κοντά στο κατάστημα Σκλαβενίτης.

Το θύμα ήταν της ομάδας Αετοί Κρήτης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Το δυστύχημα συνέβη, όταν αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημα, το οποίο οδηγούσε ο 45χρονος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρά ωστόσο τις προσπάθειες των διασωστών και του γιατρού, ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του.