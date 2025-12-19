Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ένας 27χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Δεκελείας. Η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρόλεϊ που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο 27χρονος, ο οποίος φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φονικής πρόσκρουσης.