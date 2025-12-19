Από το 2026, οι τράπεζες θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στις βασικές ή μακροπρόθεσμες δανειοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Ο στόχος είναι να δείχνουν ότι είναι έτοιμες να πάρουν ρευστότητα όποτε χρειαστεί.

Κάθε τράπεζα μπορεί να αποφασίζει μόνη της πόσα χρήματα θα ζητήσει, αρκεί να προσκομίσει τα κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία ως εξασφάλιση.

Αν και η ρευστότητα στην ευρωζώνη παραμένει υψηλή, η διαθέσιμη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ έχει μειωθεί σε σχέση με τα επίπεδα-ρεκόρ του τέλους του 2022. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς ο ισολογισμός του Ευρωσυστήματος σταδιακά εξομαλύνεται.

Η ΕΚΤ θεωρεί τις δανειοδοτήσεις αυτές αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής διαχείρισης χρημάτων των τραπεζών και της ομαλής εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής. Η τακτική συμμετοχή βοηθά τις τράπεζες να διατηρούν έτοιμο το επιχειρησιακό τους πλαίσιο και επιτρέπει στην ΕΚΤ να αξιολογεί την ετοιμότητά τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα γίνεται ο έλεγχος είναι διαθέσιμες μέσω των αρμόδιων εθνικών κεντρικών τραπεζών.