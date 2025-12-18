Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο στο 2% το βασικό επιτόκιο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών ενόψει της σημερινής συνεδρίασης.

Η απόφαση αυτή αντανακλά τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της ΕΚΤ για την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σταθερότητα των τιμών σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα της οικονομίας επιτρέπουν στην Τράπεζα να διατηρήσει στάση αναμονής.

Οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ αναμένεται να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για την οικονομική ανάπτυξη, καθώς η ευρωζώνη εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί απέναντι στις δυσμενείς διεθνείς συνθήκες του εμπορίου.

Στις προηγούμενες προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, η ΕΚΤ τοποθετούσε την αύξηση του ΑΕΠ στο 1,2% για το 2025, στο 1,0% για το 2026 και στο 1,3% για το 2027. Οι επικείμενες αναθεωρήσεις αναμένεται να αποτυπώσουν μια πιο αισιόδοξη προοπτική για την οικονομία της Ευρωζώνης.

Ο πληθωρισμός έχει σταθεροποιηθεί κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ, στο 2%. Παράλληλα, οι προβλέψεις για τον υποκείμενο πληθωρισμό την περίοδο 2026-2027 εκτιμάται ότι θα αυξηθούν οριακά, υποδηλώνοντας μια ήπια ανοδική δυναμική στις τιμές.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται στη σημερινή συνέντευξη Τύπου την τελευταία για το έτος– να τονίσει την ανάγκη για πολιτική που θα βασίζεται στα διαθέσιμα δεδομένα, αξιολογούμενη σε κάθε συνεδρίαση. Η ίδια αναμένεται να αποφύγει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Η επικρατούσα εκτίμηση μεταξύ των αναλυτών είναι ότι η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ, εφόσον υπάρξει, θα είναι πιθανότερα μια αύξηση των επιτοκίων, αν και οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ακόμη πρόωρο.