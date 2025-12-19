Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία, με στόχο τη χρηματοδότηση της πολεμικής της προσπάθειας απέναντι στη Ρωσία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια «ενισχύει αληθινά την ανθεκτικότητά μας».

«Πρόκειται για σημαντική στήριξη, η οποία ενισχύει αληθινά την ανθεκτικότητά μας», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους ευρωπαίους ηγέτες. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε καθεστώς δέσμευσης, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία εξασφάλισε χρηματοοικονομική ασφάλεια για τα επόμενα χρόνια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν έχουν ακόμη επιτύχει συμφωνία σχετικά με τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, θέμα που παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες.