Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής με αντικείμενο τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισκέπτεται τη βελγική πρωτεύουσα προκειμένου να πείσει τους ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου να αξιοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ενίσχυση της χώρας του, έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα αντιμετωπίσει «σοβαρό πρόβλημα» εάν οι ηγέτες της Ε.Ε. δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος της Ουκρανίας.

«Χωρίς αυτήν την απόφαση, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα για την Ουκρανία», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους πριν από την άφιξή του στις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαβεβαίωσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τη σύνοδο χωρίς συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. «Οφείλουμε να βρούμε μία λύση σήμερα», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «υποστηρίζει πλήρως τα βελγικά επιχειρήματα ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επιμερισθούν σε όλους εμάς».

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, δήλωσε προσερχόμενη στη σύνοδο: «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοιχηματίζει στην αποτυχία μας, ας μη του προσφέρουμε αυτήν την νίκη!».

Νέες συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι νέες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιηθούν αύριο και το Σάββατο στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Την Παρασκευή και το Σάββατο, η ομάδα μας θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι Αμερικανοί τους περιμένουν. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι παρών -ίσως θα υπάρξουν Ευρωπαίοι», ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.