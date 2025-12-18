Συγκλονισμένη είναι η Σουηδία με την υπόθεση ενός 12χρονου αγοριού που συνελήφθη, καθώς φέρεται να δολοφόνησε λάθος άτομο, έχοντας πληρωθεί με 20.000 λίρες για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά τη δολοφονία ενός 21χρονου άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο στο Μάλμε στη νότια Σουηδία στις 12 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ο ανήλικος πυροβόλησε κατά λάθος το θύμα, καθώς ο πραγματικός στόχος ήταν άλλος επιβάτης του οχήματος. Το θανατηφόρο επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 22:30, ενώ ο 21χρονος ταξίδευε με φίλους του στην περιοχή Oxie. Η αστυνομία έλαβε κλήσεις περίπου μισή ώρα αργότερα και το θύμα, που καθόταν στο πίσω κάθισμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα για ανθρωποκτονία, οι αρχές ταυτοποίησαν τον 12χρονο ως βασικό ύποπτο και τον συνέλαβαν. Εξαιτίας της ηλικίας του, τέθηκε υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών, ωστόσο η εισαγγελέας Καρολίν Καρλκουίστ αποφάσισε να κινήσει ειδική διαδικασία εις βάρος του, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Ανήλικος εκτελεστής με «συμβόλαια» θανάτου

Σύμφωνα με την εφημερίδα Expressen, το παιδί, που κατάγεται από την κεντρική Σουηδία, είχε αναλάβει και άλλες αποστολές εκτελέσεων, με αντάλλαγμα σημαντικά χρηματικά ποσά. Ζούσε με τη γιαγιά του, στην οποία είχε δοθεί η επιμέλειά του από τις κοινωνικές υπηρεσίες όταν ήταν επτά ετών.

Ο ανήλικος είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές, κυρίως λόγω καταγγελιών για βίαιη συμπεριφορά των γονιών του. Σύμφωνα με τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, θεωρείται ο νεότερος άνθρωπος που έχει συλληφθεί ποτέ στη χώρα για ανθρωποκτονία.

Αύξηση εγκληματικότητας με ανήλικους δράστες

Ο Ρασέμ Τσεμπίλ, επικεφαλής της έρευνας της αστυνομίας του Μάλμε, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη ραγδαία αύξηση των σοβαρών εγκλημάτων που διαπράττονται από ανηλίκους. «Βλέπουμε ότι το όριο ηλικίας πέφτει συνεχώς. Έχουμε δει πολύ νεαρούς δράστες… Και τότε αναρωτιέσαι πώς φτάσαμε εδώ και πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος απέδωσε την τάση αυτή στη δράση των κοινωνικών δικτύων, επισημαίνοντας ότι πολλοί ανήλικοι στρατολογούνται μέσω κινητών τηλεφώνων από αγνώστους που τους εκμεταλλεύονται.

Σύμφωνα με τη Μονάδα Πληροφοριών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (LGIU), η Σουηδία παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής ανηλίκων σε συμμορίες στη Σκανδιναβία. Το 2022, 73 νέοι ηλικίας 15 έως 20 ετών θεωρήθηκαν ύποπτοι για ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων, έναντι μόλις 10 περιστατικών πριν από μία δεκαετία.

Το 2023, σύμφωνα με το Reuters, 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 363 περιστατικά πυροβολισμών στη Σουηδία – μια χώρα 10,6 εκατομμυρίων κατοίκων. Αντίθετα, στη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Δανία καταγράφηκαν συνολικά έξι θανατηφόροι πυροβολισμοί την ίδια χρονιά.

«Παιδιά-στρατιώτες» στις υπηρεσίες των συμμοριών

Η Έβιν Τσετίν, συγγραφέας βιβλίου για τις συμμορίες ανηλίκων και πρώην δικηγόρος, υποστηρίζει ότι τα παιδιά στρατολογούνται ως εκτελεστές επειδή δεν βρίσκονται στο «ραντάρ» της αστυνομίας. Πολλά ξεκινούν από μικροδιακίνηση ναρκωτικών σε ηλικία 12 ή 13 ετών και καταλήγουν να λειτουργούν ως επαγγελματίες δολοφόνοι.

«Πρόκειται για παιδιά-στρατιώτες», δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph, παραλληλίζοντας το φαινόμενο με οργανώσεις όπως το ISIS. «Τα χρησιμοποιούν μεγαλύτεροι που τα χειραγωγούν. Τα παγιδεύουν με τα ναρκωτικά, τα απομονώνουν από την κοινωνία. Είναι τρομακτικά εύκολο να ελέγξεις ένα παιδί – και εξίσου τρομακτικό το πόσο γρήγορα μπορούν να φτάσουν σε τέτοιο σημείο», πρόσθεσε.