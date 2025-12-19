Η αναδοχή είναι μια πράξη αγάπης και ευθύνης, που προσφέρει στα παιδιά ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για να μεγαλώσουν. Για να στηρίξει αυτές τις οικογένειες που αναλαμβάνουν το σημαντικό αυτό έργο, ο ΟΠΕΚΑ παρέχει οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί που τοποθετείται σε ανάδοχη οικογένεια. Το ποσό αυτό, που διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, βοηθά στην κάλυψη των καθημερινών εξόδων και μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μετά την ενηλικίωσή του, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μέσα από μια απλή και πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής», οι ανάδοχοι γονείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα έχουν τη φροντίδα και τη στήριξη που χρειάζονται.

Προϋποθέσεις δικαιούχων:

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.

Έκδοση απόφασης τοποθέτησης του παιδιού σε οικογένεια.

Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ.

Ποιο είναι το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε:

525 ευρώ το μήνα για παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

750 ευρώ το μήνα για παιδιά με αναπηρία.

Επιπλέον, το ποσό αυξάνεται αν το παιδί λαμβάνει άλλα επιδόματα αναπηρίας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πώς καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ). Η πληρωμή γίνεται για όσο διάστημα διαρκεί η αναδοχή και μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και μετά την ενηλικίωση του παιδιού, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Ο ανάδοχος γονέας υποβάλλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» της Διαδικτυακής Πύλης «www.anynet.gr» του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής.

Για την υποβολή της αίτησης ο αιτών εισέρχεται στην εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.