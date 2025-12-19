Τα οχήματα Νέας Ενέργειας περιλαμβάνουν τόσο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) όσο και εξηλεκτρισμένα μοντέλα με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid με σύστημα DM.

Το όχημα Νέας Ενέργειας με τον αριθμό 15.000.000 που βγήκε από γραμμή παραγωγής της BYD ήταν παράλληλα το 15.000ό αντίτυπο του N8L, ενός μεγάλου εξαθέσιου SUV από την premium μάρκα της BYD, DENZA.

Οι εργαζόμενοι τίμησαν το πιο πρόσφατο αυτό επίτευγμα με μια τελετή στο εργοστάσιο της BYD στην πόλη Jinan της Κίνας, το οποίο ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή οχημάτων πριν από τρία χρόνια.

Η BYD κατασκεύασε το πρώτο της όχημα Νέας Ενέργειας, το F3DM, το 2008, το οποίο ήταν το πρώτο plug-in υβριδικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Χρειάστηκαν 13 χρόνια για να παραχθούν ένα εκατομμύριο NEV, αλλά η επέκταση της BYD και η δημοφιλία των προϊόντων της στους καταναλωτές επέτρεψαν το άλμα από τα 10 στα 15 εκατομμύρια να επιτευχθεί μέσα σε μόλις 13 μήνες. Το 14 εκατομμυριοστό NEV βγήκε από τη γραμμή παραγωγής μόλις στις 9 Οκτωβρίου 2025.

Το τελευταίο αυτό επίτευγμα ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή χρονιά ανάπτυξης για τη BYD, με τη συνολική παραγωγή για τους πρώτους 11 μήνες του 2025 να φτάνει τα 4,182 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.