Οκτώ μαχητικά F-16 Block 70, τα οποία περιλαμβάνονται στην πρώτη σύμβαση μεταξύ Βουλγαρίας και Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκονται πλέον στην αεροπορική βάση Γκραφ Ιγκνάτιεβο. Τα αεροσκάφη παρουσιάστηκαν επίσημα σε τελετή παρουσία του απερχόμενου υπουργού Άμυνας Ατανάς Ζαπριάνοφ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης Τόμισλαβ Ντόντσεφ, ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γκρόζνταν Καράτζοφ, ο υπουργός Εσωτερικών Ντανιέλ Μίτοφ, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρών ήταν και ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Σόφια, Μάρτιν ΜακΝτάουελ.

«Αυτό συνιστά σαφή έκφραση της ανάπτυξης και της εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και ΗΠΑ», τόνισε ο Ζαπριάνοφ. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα κοινά προγράμματα, όπως η παράδοση των πρώτων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Stryker στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ προχωρούν διαπραγματεύσεις για την προμήθεια συστήματος παράκτιας επιτήρησης.

Η σημασία του προγράμματος επανεξοπλισμού

Ο Ζαπριάνοφ υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα απόκτησης νέου τύπου μαχητικών έχει καθοριστική σημασία για τον εκσυγχρονισμό των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων. «Τα αεροσκάφη F-16 Block 70 αποτελούν βασική πλατφόρμα μάχης για εμάς και δεν είναι τυχαίο ότι τα αποκτούμε από τον κύριο στρατηγικό μας σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε.

Υπενθύμισε ότι το 2019, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο τότε πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ υπέγραψαν πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας στον Λευκό Οίκο, ενώ το συμβόλαιο για τα F-16 υπογράφηκε την ίδια περίοδο. «Μόλις πριν από λίγες ημέρες στη Σόφια πραγματοποιήσαμε τον Τρίτο Στρατηγικό Διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα βρίσκομαι εδώ για να επισημάνω ότι όλα τα οκτώ αεροσκάφη της πρώτης σύμβασης βρίσκονται πλέον στη βάση», πρόσθεσε.

Οι παραδόσεις και οι υποδομές

Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας, η σύμβαση προβλέπει την παράδοση έξι μονοθέσιων και δύο διθέσιων F-16 Block 70, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί ως επιχειρησιακά. Παράλληλα, έχουν διατεθεί 300 εκατομμύρια λέβα για έργα υποδομής που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των νέων αεροσκαφών.

«Οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κρίσιμης υποδομής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς», σημείωσε ο Ζαπριάνοφ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 49 έργα, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Τα βασικά έργα, που πιστοποιήθηκαν από Αμερικανούς εμπειρογνώμονες, επέτρεψαν την έγκαιρη παραλαβή των αεροσκαφών και του προσομοιωτή, σύμφωνα με τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα.