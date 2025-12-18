Σημαντικό παλαιοντολογικό εύρημα ήρθε στο φως στη Νέα Καλίνδοια (Καλαμωτό) του δήμου Λαγκαδά, όπου εντοπίστηκε απολιθωμένος χαυλιόδοντας Μαμούθ του Νότου. Πρόκειται για τον δεύτερο χαυλιόδοντα μαμούθ που έχει βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που ενισχύει το επιστημονικό ενδιαφέρον για την προϊστορική της ιστορία.

Η ακριβής τοποθεσία του ευρήματος υποδείχθηκε από κάτοικο της περιοχής, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων επιστημονικών φορέων. Η έγκαιρη ενημέρωση συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση και την προστασία του απολιθώματος.

Στο σημείο μετέβη ομάδα επιστημόνων από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη από τον Δρ. Γεώργιο Κονιδάρη και τον Δρ. Χρήστο Πλαστήρα.

Κατά την πρώτη φάση της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν σωστικές παρεμβάσεις, με στόχο:

Tην προστασία και σταθεροποίηση του ευρήματος.

Τη διατήρησή του από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Την προκαταρκτική επιστημονική αξιολόγησή του.

Οι επόμενες ενέργειες θα καθοριστούν βάσει των ευρημάτων της αρχικής μελέτης.

Το Μαμούθ του Νότου (Mammuthus meridionalis) έζησε κατά το Πλειστόκαινο και αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους γνωστούς προγόνους των μεταγενέστερων μαμούθ. Η παρουσία απολιθωμάτων του στον ελλαδικό χώρο επιβεβαιώνει ότι η σημερινή Κεντρική Μακεδονία φιλοξενούσε στο παρελθόν μεγάλα θηλαστικά, σε ένα εντελώς διαφορετικό κλιματικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον.