Οι Αρχές επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στα σημεία που τους υποδείκνυε ο 54χρονος και όταν κατάλαβαν πως έχουν να κάνουν με απατεώνα, είχαν ήδη περάσει τα πρώτα κρίσιμα 24ωρα.

Η απάτη

Το Live News κάνει αυτοψία στα σημεία που υπέδειξε ο αυτοαποκαλούμενος ερευνητής στα Χανιά, εστιάζει στις αντιφάσεις του και καταδεικνύει το κόλπο που έστησε. Τίποτα από τα όσα έλεγε για την υποτιθέμενη ειδική τεχνολογία που διέθετε δεν ίσχυε. Όλα τα έκανε για να κερδίσει 5.000 € από τους συγγενείς του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού.

«Εμείς κάνουμε tracking από δορυφόρους, βλέπουμε ακόμα και πού ‘πετάρισε’, συγγνώμη κιόλας. Όπου έχει αφήσει οτιδήποτε σαν… Αυτή η τεχνολογία δεν υπάρχει. Δεν έχω κάνει καμία βαθμονόμηση ακόμα στο σύστημά μου και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα να ψάχνουμε. Ποιο είναι το catchy στην όλη ιστορία; Πρέπει να πείτε ‘ω, εδώ έχουμε μία τεχνολογία που δεν υπάρχει αλλού’».

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά. Έλεγε πως είχε καταγράψει κινήσεις του αγνοούμενου γιατρού μέσω της ειδικής τεχνολογίας που διέθετε και βασιζόταν, όπως έλεγε, στην κβαντική φυσική και την χρήση δορυφόρων.

Όταν ο 54χρονος ψευτοερευνητής έφτασε στην παράγκα, οι αυτόπτες μάρτυρες άρχισαν να μπαίνουν σε σκέψεις. Ο ίδιος τότε έλεγε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν ευχάριστα στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό.

«Ο άνθρωπος αυτός κινείται. Έχουμε δει άνθρωπο να κινείται από τη μία πλευρά ως την άλλη πλευρά του δρόμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και να με παίρνετε τηλέφωνο ή να μιλάμε και να σας λέω τώρα είναι εδώ, τώρα είναι εκεί, τώρα είναι παραπέρα, δεν έχει κάποιο νόημα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 54χρονος ζήτησε και παρέλαβε τρίχες του αγνοούμενου γιατρού από τους γονείς του και αμέσως μετά προσπαθούσε να πείσει πως είχαν επιλέξει τον κατάλληλο άνθρωπο, με το αζημίωτο φυσικά.

«Έχω ξεραμένο αίμα μπροστά μου εδώ και πρέπει να ασχοληθώ με το ξεραμένο αίμα. Από το σπίτι του, μου τα έφερε η μάνα του. (…) Πείτε δύο κουβέντες, δώστε το κλικ όμορφα και ωραία. Ναι παιδιά δορυφόροι. Ναι παιδιά μπορούμε να βρούμε τον κάθε άνθρωπο έτσι κι έτσι κι έτσι και θα τον βρούμε τον άνθρωπο».

Τα λόγια του δυσνόητα, γεμάτα αντιφάσεις. Ενώ στην αρχή έλεγε ότι έχει εντοπίσει τον αγνοούμενο στη Σούδα:

«Πείτε στον κόσμο να έχει τον νου του. Στη Σούδα. Γιατί από εκεί θα περάσει. Από τη Σούσα θα περάσει. Δεν νομίζω να συνεχίσει. Έχει μία στροφή που μπαίνει στη Σούδα, αυτήν θεωρώ θα πάρει».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αναφέρει για μία άλλη περιοχή:

«Σας δίνω πολύ πρόσφατη πληροφορία. Όχι στη Σούδα, στο Καλάμι».

Συγγενής του 54χρονου, μιλώντας στο MEGA, σημειώνει για την σχέση του με την οικογένεια:

«Ο 54χρονος έχει φύγει χρόνια από τα Χανιά. Είχα μάθει ότι έμενε στο εξωτερικό, αλλά ερχόταν τακτικά στα Χανιά. Εμείς δεν είχαμε σχέσεις, γενικά με την οικογένειά του δεν είχε σχέση. Προκαλούσε προβλήματα, γιατί για αρκετά διαστήματα ήταν άνεργος ή έκανε δουλειές του ποδαριού και διαρκώς ζητούσε λεφτά και διεκδικούσε μερίδιο από την οικογενειακή περιουσία, που έτσι και αλλιώς εμείς δεν είχαμε σκοπό να διεκδικήσουμε. Εγώ ήμουν πιο μικρή και δεν ασχολιόμουν με αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχε με την αδελφή του. Ο ίδιος θεωρούσε ότι η αδελφή του κάνει κουμάντο σε όλα και δεν άφηνε κανέναν να του δανείζει λεφτά. Από εμένα είχε ζητήσει δύο φορές, την μία 350 ευρώ και την άλλη 500. Του τα έδωσα και πότε δεν μου επέστρεψε τίποτα. Μετά η μητέρα μου, με συμβούλευσε να μην του δώσω ξανά τίποτα. Δεν ξέραμε τι έκανε στο εξωτερικό, με τι ασχολιόταν, κανένας από την οικογένεια δεν είχε επαφή μαζί του».

Στο MEGA μιλά και η πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας Alzheimer, Μάγδα Τσολάκη, που φέρεται να σύστησε τον 54χρονο στους γονείς του 33χρονου.

«Η πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας Alzheimer των Χανίων μου είπε ότι υπάρχει ένας επιστήμονας στα Χανιά, ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει χαμένους ανθρώπους. Πολύ απλά. Έτσι έγινε η συνάντηση. Εγώ όταν μιλάω με έναν άνθρωπο, δεν του ζητάω τα πτυχία του, τα μεταπτυχιακά του. Εμένα μου είπε ότι έχει μία μέθοδο που μπορεί να ανιχνεύσει έναν χαμένο άνθρωπο».

Όπως λέει η ίδια:

«Το πρώτο περιστατικό που του είπα να ασχοληθεί είναι αυτό, των φίλων μου το παιδί. Απλώς πρότεινα στη φίλη μου να πάρει τηλέφωνο σε αυτόν τον κύριο να δει αν να την βοηθήσει και μάλιστα της είπα ‘αν νομίζεις ότι θα σε βοηθήσει, χρησιμοποίησέ τον’. Πάντως εγώ της είπα ότι αν έχανα το παιδί μου, θα τον χρησιμοποιούσα έστω και αν ήταν απατεώνας, γιατί της είπε η Αστυνομία ότι είναι απατεώνας. Εγώ, έτσι της είπα, αν έχανα το παιδί θα χρησιμοποιούσα και απατεώνες να με βοηθήσουν. Το συμβόλαιο, που λέει ο κύριος Κουρούκλης, το υπογράψαμε τον προηγούμενο μήνα, τον Νοέμβριο. Το συζήτησα με το διοικητικό συμβούλιο της Alzheimer, με το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας. Τον έβγαλα κι αυτόν στο διοικητικό συμβούλιο με Zoom για να μας το παρουσιάσει. Μου έχει πει ότι έχει βρει έναν άνθρωπο μέσα στη θάλασσα και μου έχει δώσει παραδείγματα. Του είπα ότι εγώ δεν μπορώ να σας δώσω χρήματα. Δεν έχω χρήματα στην ομοσπονδία. Από την αρχή του το είπα αυτό. Θα συνεννοείστε με τους ασθενείς. Αν οι ασθενείς θέλουν να σας πληρώσουν να κάνετε την προσπάθεια και να βρείτε τους ανθρώπους, εντάξει».

Η αντίδραση των γονέων του 33χρονου

Οι γονείς του αγνοούμενου γιατρού πίστεψαν τον 54χρονο εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Έκαναν ό,τι τους έλεγε, από πίσω τους όμως, ο 54χρονος είχε να πει για εκείνους τα χειρότερα.

«Ο μπαμπάς είναι κουκουρούκου μανταλάκια, μην ασχοληθείτε. Με τον μπαμπά του παιδιού, σας λέω ότι δεν μπορεί κανείς να συνεννοηθεί, τα έχει χάσει λίγο… Την μαμά την πέτυχα λίγο σε έξαλλη κατάσταση μετά ηρέμησε, μετά κατάλαβε το επίπεδό μου και της λέω ‘έλα και εσύ στο επίπεδό σου γιατί είσαι γιατρός’. Είναι και συγκεχυμένα αυτά που λένε οι άνθρωποι γιατί τα έχουν χαμένα. Δεν μπορείς να σταθείς σε αυτό».

Ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού απαντάει στο Live News πως δεν έχει χρόνο αυτές τις στιγμές για να ασχοληθεί με τον 54χρονο. Για εκείνον προέχει ο εντοπισμός του παιδιού του και όσο οι μέρες περνούν, οι ελπίδες λιγοστεύουν.

«Δεν πειράζει, εντάξει. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Ας με φτάσει μέχρι το μικρό του δαχτυλάκι αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Να είναι καλά και να γλιτώσει από την Αστυνομία και τον εισαγγελέα. Πρέπει να τον έβαλαν μέσα».

Για 11η ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου γιατρού παραμένουν άκαρπες. Τη μέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του από το Ηράκλειο για τα Χανιά. Όλα δείχνουν πως ο γιατρός βγήκε από το όχημά του όταν διαπίστωσε το μηχανικό πρόβλημα και συνέχισε με τα πόδια. Κανείς όμως δεν τον είδε εκείνο το βράδυ.

Οι ώρες για τους γονείς και τον αδερφό του 33χρονου αγνοούμενου περνούν αργά και βασανιστικά τις τελευταίες μέρες. Όλες οι προσπάθειες ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα.