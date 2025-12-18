Μία νέα μαρτυρία που ίσως ρίξει φως στην υπόθεση εξαφάνισης του γιατρού στην Κρήτη, έγινε γνωστή την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο οποίος γνώριζε ως ασθενής τον 33χρονο γιατρό, τον είδε δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του στο κέντρο του Ηρακλείου να περπατά μαζί με έναν άλλον άνδρα, αλλοδαπής καταγωγής.

«Τον είδα»

«Είδα στην τηλεόραση ότι αυτό και την άλλη μέρα τον είδα. Εδώ από το παράθυρο κοιτούσα και τον βλέπω με έναν κοντό, αδύνατο με μαύρα ρούχα, αλλά αυτός δεν μου φαινόταν ο άλλος για Έλληνας, φαινόταν σαν Πακιστανός. Και λέω στην αδερφή μου, να, ο γιατρός ο ΩΡΛ, το παιδί αυτό ο ψηλός ο Θεσσαλονικιός», αναφέρει ο μάρτυρας στο Live News και συνεχίζει:

«Φορούσε νομίζω ένα μπεζ παντελόνι και ένα μπλε από πάνω. Έκανε κάτι στάσεις γρήγορες. Στροφή και στρίβει και πήγανε προς τα πάνω. Και κάνει έτσι ένα βήμα μπροστά και πίσω και κάτι είπανε μεταξύ τους και πήγανε προς τα επάνω. Και παίρνω το 100 τηλέφωνο».

Σε μία εκκλησία

Η αδερφή του μάρτυρα αναφέρει με τη σειρά της πως μία ημέρα μετά την εξαφάνιση του 33χρονου, τον είχε δει να μπαίνει σε μία εκκλησία.

«(Η αδερφή μου) μου λέει τον είδα στην εκκλησία και μπήκε, τον γιατρό. Τον είδα, λέει και μπήκε μέσα, άναψε ένα κεράκι, προσκύνησε κι έφυγε».

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 33χρονου, με την αγωνία της οικογένειάς του να κορυφώνεται.