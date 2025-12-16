Επεισόδιο επίθεσης μεταξύ μιας 20χρονης γυναίκας και ενός γιατρού σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Κέρκυρας, σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής. Η ίδια υποστηρίζει ότι όλα ξεκίνησαν όταν προσπαθούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της, ενώ ο γιατρός στάθηκε δίπλα της με το δικό του όχημα και, αφού εξύβρισε τη φίλη και συνοδηγό της, κατέβηκε και της επιτέθηκε.

«Οι βρισιές και όλα αυτά που λέει ο κύριος ότι εγώ το ξεκίνησα… είμαι 20 χρόνων, πραγματικά, προς Θεού, για ποιον λόγο να κάτσω να βρίσω και να κάνω σκηνή για ένα πάρκινγκ. Ο κύριος άρχισε να με βρίζει, να μου βρίζει την οικογένεια, να βρίζει τα θεία. Εκείνος το ξεκίνησε», ανέφερε η κοπέλα μιλώντας στο MEGA.

Περιγράφοντας το περιστατικό, η 20χρονη σημείωσε: «Σταθμεύω κανονικά και άρχισε να βρίζει τη φίλη μου αρχικά, με πολύ άσχημο λεξιλόγιο. Μετά σταμάτησε δίπλα από το παράθυρό μου και κατέβασα το παράθυρο για να τον ρωτήσω τι συμβαίνει. Άρχισε να με βρίζει. Εγώ απάντησα ‘φύγε, άσε με’ και όπως κάνω το κεφάλι μου να πιάσω τα πράγματά μου να φύγω από το αμάξι μου και να το κλείσω, μου ανοίγει την πόρτα και μου επιτίθεται. Με έπιασε από τον λαιμό, ανέβηκε από πάνω μου και άρχισε να με πνίγει. Μέχρι που πήγα να χάσω και τις αισθήσεις μου».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «τον κρατούσαν 4–5 άτομα για να μην χτυπήσει τη φίλη μου».

Η νεαρή κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, όπου, όπως υποστηρίζει, την παρότρυναν να μην προχωρήσει σε μήνυση. «Προσπαθούσαν να με πείσουν να μην κάνω μήνυση, ότι είναι μία μεγάλη διαδικασία, χρήματα… Τους λέω δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να βρω το δίκιο μου», ανέφερε.

Η εκδοχή του γιατρού

Από την πλευρά του, ο γιατρός που κατηγορείται για την επίθεση δίνει διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. «Γιατί με εξύβρισε χυδαία, για αυτό έγινε. Γι’ αυτόν τον λόγο. Και δυστυχώς έχασα την ψυχραιμία μου και ανταπέδωσα. Δεν είναι η αιτία η θέση του πάρκινγκ. Η αιτία είναι το χυδαίο φρασεολόγιο που αναφέρθηκε ενάντιά μου και στην οικογένειά μου. Και πάλι καλά που διατήρησα την ψυχραιμία μου. Χειροδικία δεν υπάρχει, επουδενί. Είναι μία φραστική παρεξήγηση», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Πήρε τη θέση του πάρκινγκ και εγώ τους είπα ‘ωραία παιδεία έχετε’. Αυτή ήταν η αρχική μου αντίδραση. ‘Πολύ ωραία παιδεία έχετε’. Και μετά με έβρισε χυδαία και εγώ ανταπέδωσα το βρίσιμο αυτό. Λυπάμαι για όλο αυτό που συνέβη. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου, τις οποίες, αν τις υπερβεί ο άλλος, είναι δύσκολο να κρατηθεί η ψυχραιμία σου. Δυστυχώς».

Η 20χρονη επισκέφθηκε το νοσοκομείο του νησιού, όπου εξετάστηκε από ιατροδικαστή.