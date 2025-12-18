Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ένοχο, κατά πλειοψηφία 6-1, έναν 33χρονο Κρητικό για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, στην υπόθεση των «ματωμένων κουρών» στο Οροπέδιο Καθαρού στο Λασίθι το καλοκαίρι του 2024.

Θύμα ήταν ο 36χρονος Γιώργος Νταγιάκος, πατέρας ενός παιδιού, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρα στο στήθος, όταν ο κατηγορούμενος –μπατζανάκης του θύματος– πυροβολούσε στον αέρα, προσπαθώντας, σύμφωνα με μαρτυρίες, να πετύχει ένα μπουκάλι κρεμασμένο σε πρίνο.

Σύμφωνα με την απόφαση, το δικαστήριο αποδέχθηκε την πρόταση της εισαγγελέως για ενοχή του κατηγορουμένου, όπως προέβλεπε το κατηγορητήριο. Η εισαγγελική λειτουργός είχε εισηγηθεί να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ωστόσο κατά πλειοψηφία 4-3 χορηγήθηκε στον 33χρονο το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μέσα στη φυλακή μετά την πράξη. Υπέρ του ελαφρυντικού τάχθηκαν η πρόεδρος, μία δικαστής και δύο ένορκοι.

Η ποινή που επιβλήθηκε, είναι συνολική κάθειρξη 15 ετών και 18 μηνών. Η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη, γεγονός που σημαίνει ότι ο καταδικασθείς θα παραμείνει στη φυλακή.

Μαρτυρίες και αντιδράσεις στην αίθουσα του δικαστηρίου

Μάρτυρες της τραγωδίας ανέφεραν στη δίκη ότι «ήταν ατύχημα, μια κακή στιγμή». Ωστόσο, η χήρα και οι γονείς του θύματος εξέφρασαν έντονες αμφιβολίες, κυρίως για τη στάση του κατηγορούμενου μετά το περιστατικό και τις αντιφατικές καταθέσεις παριστάμενων. Όλοι οι μάρτυρες παραδέχθηκαν, ότι είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ από το πρωί έως το απόγευμα της μοιραίας ημέρας.

Κατά τις καταθέσεις, οι συμμετέχοντες είχαν φτάσει στο σημείο να αδειάσουν καρπούζια και να τα γεμίσουν με τσικουδιά. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα μέθης, ο 33χρονος, γνωστός για τη σχέση του με τα όπλα, άρχισε να πυροβολεί προς διάφορες κατευθύνσεις. Λίγο πριν το μοιραίο, στόχευε ένα μπουκάλι κρεμασμένο σε πρίνο, όταν η σφαίρα χτύπησε τον 36χρονο συγγενή του που επέστρεφε στο τραπέζι.

Η χήρα του θύματος κατέθεσε με δάκρυα: «Θέλω να μάθω αν ισχύουν αυτά που μου μετέφεραν, ότι πυροβολούσε για να γελάσει, να κάνει την πλάκα του. Με είχε ρωτήσει ο 4χρονος γιος μου ‘”τι έπαθε ο μπαμπάς και σταμάτησε να χτυπάει η καρδούλα του;” και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ». Επικρίνoντας τη στάση του κατηγορούμενου, σημείωσε: «Ήταν τόσοι εκεί και κανείς δεν είδε τη στιγμή που δολοφονήθηκε ο άνδρας μου».

Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του θύματος

Η μητέρα του Γιώργου Νταγιάκου, εμφανώς συντετριμμένη, είπε: «Ένα παιδί είχα. Δεν είμαι ούτε Θεός, ούτε δικαιοσύνη. Μάνα είμαι. Ο γιος μου πριν πέσει νεκρός, είδε τον δολοφόνο του». Εξέφρασε απορία για τα πραγματικά κίνητρα πίσω από την πράξη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο φθόνου ή ζήλιας.

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση επέκρινε τη φυγή του κατηγορούμενου από το σημείο: «Σκοτώνεις έναν αγαπημένο σου άνθρωπο και αντί να μείνεις να τον φροντίσεις, εξαφανίζεσαι και πετάς το όπλο. Αν καθόταν να του κρατήσει το χέρι, θα ήταν αλλιώς». Όπως πρόσθεσε, η στάση τόσο του δράστη όσο και των μαρτύρων την έκανε να αμφισβητήσει όσα ειπώθηκαν, για τον τρόπο που εκτυλίχθηκε η δολοφονία.