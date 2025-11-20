Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ανακοίνωσε νέα αυστηρά μέτρα για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία στην Κρήτη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι ιδρύεται νέα αστυνομική υποδιεύθυνση με έδρα τις Μοίρες. Στις αρμοδιότητές της θα είναι η δίωξη εγκλημάτων, θα περιλαμβάνει αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και ομάδα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Αναφορικά με τις νομοθετικές παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για την οπλοκατοχή, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε τις νέες αλλαγές που εισάγει η κυβέρνηση στον νόμο περί όπλων.

Για τους άσκοπους πυροβολισμούς και τα εκρηκτικά ανήγγειλε την αυστηροποίηση των ποινών που θα φτάνει φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Αναφορικά με τις μπαλωθιές στο στόχαστρο μπαίνουν και οι καταστηματάρχες που εάν δεν προχωρήσουν σε καταγγελία στις αρχές θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή και σφράγιση του καταστήματος ως και απώλεια της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής.

Για τα όπλα σε γάμους βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι ως και σήμερα αποτελεί κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης ως 8 έτη. Τώρα, ανακοίνωσε, διεύρυνση του χώρου και επιβολή και χρηματικής ποινής σε περίπτωση που φέρει πυροβόλο όπλο ή μαχαίρια και σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα κ.ά.