Διπλή πληρωμή θα δουν στους λογαριασμούς τους χιλιάδες δικαιούχοι μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς αύριο καταβάλλονται τόσο τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ όσο και η δεύτερη και τελευταία δόση των συντάξεων Ιανουαρίου. Τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα, μετά τις 16:00–17:00.

Συγκεκριμένα, καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι συναλλαγές στα γκισέ των τραπεζών θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα.

Πληρωμή επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα παιδιού

Επίδομα στέγασης (ενοικίου)

Προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, δίνεται πλέον η δυνατότητα οι πληρωμές των επιδομάτων να πραγματοποιούνται νωρίτερα στις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Έρχεται το επίδομα θέρμανσης

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα έως τις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί και το επίδομα θέρμανσης. Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ανάλογα με το μέσο θέρμανσης και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Πληρωμές για επιστροφή ενοικίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία πληρωμών για την επιστροφή ενοικίου. Όσοι ενοικιαστές δεν έλαβαν το σύνολο του ποσού, έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στην ΑΑΔΕ. Όσες δηλώσεις υποβληθούν εγκαίρως, οδηγούν σε πληρωμές έως τις 30 Δεκεμβρίου ή, το αργότερο, έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.