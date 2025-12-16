Δυο νέα αιτήματα πληρωμής ύψους 1,17 δις. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ετοιμάζεται να υποβάλει η κυβέρνηση στη Κομισιόν, ίσως και εντός της εβδομάδας.

Πρόκειται για το 7ο αίτημα πληρωμής για επιχορηγήσεις ύψους 884 εκατ. ευρώ και το 6ο αίτημα πληρωμής για το δανειακό σκέλος, ύψους 293,8 εκατ. ευρώ όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2026.

Μέχρι σήμερα, έχουν εκταμιευθεί 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου και έχουν ολοκληρωθεί 178 ορόσημα, περίπου το 48% του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, στο κομμάτι των επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 12 δισ. ευρώ ενώ στο δανειακό σκέλος τα κεφάλαια που έχουν διοχετευθεί ανέρχονται σε 9,3 δισ. ευρώ.

«Όλοι αυτοί οι δείκτες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα αποδίδει πολύ καλά στην εφαρμογή ενός απαιτητικού επενδυτικού εργαλείου που βασίζεται σε ορόσημα και συνδέεται με πολύ αυστηρές προθεσμίες» σημείωσε ο Νίκος Παπαθανάσης προσθέτοντας ότι «Δεν έχουμε δικαίωμα να απωλέσουμε ούτε ένα ευρώ, και δεν θα απωλέσουμε ούτε ένα ευρώ».

Νέα έργα

Με την τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» προστίθενται νέα έργα όπως:

– Αύξηση προϋπολογισμού για το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω».

– Αύξηση της έκδοσης καρτών αναπηρίας από 80.000 σε 150.000.

– Ενίσχυση του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ» με πρόσθετο προϋπολογισμό ώστε να παραταθεί η διάρκεια του.

– Επέκταση του προγράμματος gigabit Voucher για τις οπτικές ίνες σε κατοικίες.

– Ενίσχυση του προγράμματος οδικής ασφάλειας με έξυπνες διαβάσεις σε σχολικές μονάδες.

– Νέος κύκλος του προγράμματος δασικής προστασίας Antinero.

– Ενίσχυση της χρηματοδότησης των Δήμων για έργα υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων.

Αγώνας δρόμου

Συνολικά απομένουν σχεδόν 13 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις, για να απορροφηθούν έως το τέλος του επόμενου έτους, που ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, με τα τελευταία αιτήματα να υποβάλλονται έως το τέλος Αυγούστου 2026. Οι προβλέψεις είναι κάπως πιο αισιόδοξες για τις επιχορηγήσεις σε σύγκριση με τα δάνεια, για τα οποία τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι δύσκολα θα απορροφηθούν στο σύνολό τους.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα στοίχημα που αποτυπώνεται και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ύψος του οποίου αναμένεται να φτάσει στα 16,7 δισ. ευρώ το 2026, από 14,6 δισ. ευρώ το 2025, χάρη στην αύξηση των δαπανών του ΤΑΑ στα 7,2 δισ. ευρώ από 4,9 δισ. ευρώ το 2025.

Με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η επενδυτική δραστηριότητα μετά την εκρηκτική αύξηση του 2026, που εκτιμάται ότι θα φτάσει το 10,2%, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 4,1% το 2027, για να πέσει στη συνέχεια στα επίπεδα κοντά στο 1% το 2028 και το 2029 (0,9% το 2028 και 0,8% το 2029). Αντίστοιχα, η αναπτυξιακή δυναμική κατεβάζει ταχύτητα. Η ανάπτυξη από 2,2% φέτος, προβλέπεται στο 2,4% το 2026, για να πέσει στο 1,7% το 2027, στο 1,6% το 2028 και στο 1,3% το 2029.