Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση ύψους 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ελλάδα, μετά τη θετική αξιολόγηση του 6ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου, το οποίο είχε υποβληθεί στα μέσα Ιουλίου.

Με τη νέα αυτή καταβολή, η χώρα έχει πλέον λάβει συνολικά 23,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 65,2% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Το αίτημα πληρωμής συνδέεται με την ολοκλήρωση 39 οροσήμων και στόχων του Σχεδίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εκπληρωμένων οροσήμων στα 178, δηλαδή στο 48% του συνόλου. Ο αντίστοιχος μέσος όρος επίτευξης για τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ ανέρχεται σε 43%.

Οι τομείς που ενισχύονται

Τα επιτευχθέντα ορόσημα αφορούν κρίσιμους τομείς, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Κοινωνική Μέριμνα, η Ενέργεια, η Οδική Ασφάλεια και η Δικαιοσύνη. Στην Παιδεία, εγκαταστάθηκαν 36.200 διαδραστικά συστήματα μάθησης σε δημόσια σχολεία, ενώ στην Υγεία προωθήθηκε ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και ενισχύθηκε ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού.

Στην Κοινωνική Μέριμνα, επιδόματα σε 1,3 εκατομμύριο δικαιούχους χορηγήθηκαν μέσω προπληρωμένης κάρτας. Στον τομέα της Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση περίπου 12.000 φωτοβολταϊκών συστημάτων με επιδότηση ιδιωτών και αγροτών, ενώ προωθήθηκαν έργα αποθήκευσης 175 MW και θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Για την Οδική Ασφάλεια, υπογράφηκαν συμβάσεις για παρεμβάσεις σε 7.780 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου και για την τοποθέτηση έξυπνων συστημάτων φωτισμού LED. Στη Δικαιοσύνη, ξεκίνησε η λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας και ολοκληρώθηκε η ψηφιακή κατάρτιση 7.000 δικαστών και υπαλλήλων.

Παράλληλα, προχώρησαν μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση, με την ολοκλήρωση άνω του 90% της κτηματογράφησης, καθώς και φορολογικές παρεμβάσεις, όπως η διασύνδεση 400.000 ταμειακών μηχανών και POS με την πλατφόρμα MyData.

Δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δήλωσε: «Η Ελλάδα μέσα σε 3 χρόνια έχει πετύχει να απορροφήσει 23,4 δισ. ευρώ – δηλαδή όσο ένα ΕΣΠΑ που απορροφάται σε 9 χρόνια – υλοποιώντας με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ταχύτητα κρίσιμες και χρήσιμες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Εργαζόμαστε εντατικά για να ολοκληρώσουμε έγκαιρα όλες τις δεσμεύσεις μας έως τον Αύγουστο 2026».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, επισήμανε: «Η σημερινή εξέλιξη, σε συνέχεια προηγούμενων θετικών αξιολογήσεων κορυφαίων ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών τόσο για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου “Ελλάδα 2.0” όσο και για την ευρύτερη αναπτυξιακή οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, έρχεται να επιβεβαιώσει το μετρήσιμο αποτέλεσμα της εθνικής προσπάθειας. Στόχος μας παραμένει η χώρα να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς την απορρόφηση πόρων. Επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις, στηρίζουμε τις επενδύσεις και ενισχύουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

Η γενική γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη, τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση της 6ης δόσης επιχορηγήσεων, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της Ελλάδας στην υλοποίηση του σχεδίου “Ελλάδα 2.0”. Με τη νέα καταβολή, οι συνολικές εκταμιεύσεις ανέρχονται σε 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 65% του προγράμματος, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική θέση της χώρας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων».

Τέλος, ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, σημείωσε: «Η σημερινή εκταμίευση ύψους 2,1 δισ. ευρώ για το 6ο αίτημα πληρωμής ενισχύει τη θέση της Ελλάδας μεταξύ των πρώτων κρατών ως προς τις εκταμιεύσεις του Ταμείου. Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα αξιοποιούνται οι πόροι προς όφελος της οικονομίας και των πολιτών».