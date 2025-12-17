Παρά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε προβληματισμένος μετά την αναμέτρηση με την Καβάλα, κυρίως λόγω των τραυματισμών των Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς. Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στις δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και στην ανάγκη βελτίωσης της ομάδας του το επόμενο διάστημα, δίνοντας έμφαση στη μείωση των λαθών και στην απλότητα στο παιχνίδι.

Αναφερόμενος στο ματς, ο Μπενίτεθ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Χάσαμε δύο επιθετικούς και μετά χρειάστηκε να παίξουμε χωρίς στράικερ, δυσκολευτήκαμε αρκετά. Ακόμη και έτσι η ομάδα προσπάθησε, στο δεύτερο μέρος είχαμε περισσότερο τον έλεγχο. Στο τέλος της ημέρας πήραμε τη νίκη και κρατάμε αυτό».

Στη συνέχεια, ο προπονητής του «τριφυλλιού» μίλησε για το απαιτητικό πρόγραμμα των τελευταίων μηνών και όσα περιμένει στο άμεσο μέλλον:

«Είχαμε δύο μήνες που παίζαμε δύο ματς κάθε εβδομάδα. Δεν είχαμε χρόνο για να προπονηθούμε όπως θα θέλαμε. Πρέπει να είμαστε πιο απλοί στο παιχνίδι μας, να μην κάνουμε τόσα λάθη. Πήραμε αρκετές νίκες και αυτή είναι η νοοτροπία που θέλει η ομάδα. Τώρα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο και θα βελτιώσουμε την ομάδα ακόμη περισσότερο.»

Από την πλευρά της Καβάλας, ο Γιάννης Τάτσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας:

«Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, με εκατέρωθεν ευκαιρίες. Στόχος ήταν να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια από τις μεγάλες ομάδες και να φανούμε αντάξιοι της ιστορίας του ΑΟΚ. Πίστεψα και στα δύο ημίχρονα, είχαμε τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες τουλάχιστον να ισοφαρίσουμε.»