Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τοποθετήθηκε σχετικά με τα σενάρια για το άμεσο μέλλον του, μέσω δήλωσής του στην εκπομπή Game Changers της ΕΡΤ.

Ο Σέρβος προπονητικός θρύλος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στους πάγκους πριν τον επόμενο Ιούνιο, αφιερώνοντας τον χρόνο του στην οικογένειά του και απορρίπτοντας οποιαδήποτε επαγγελματική πρόταση κατά την εν λόγω περίοδο.

Η δήλωση του Ομπράντοβιτς στην ΕΡΤ:

“Αυτήν τη στιγμή δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου εκτός από την οικογένειά μου.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν προτίθεμαι να εξετάσω καμία πρόταση συνεργασίας, ανεξαρτήτως από που προέρχεται“.