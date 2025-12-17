Ο Ευτύχης Μπλέτσας έγινε ξανά viral, με ένα ακόμη απρόοπτο στιγμιότυπο που προκάλεσε χαμόγελα στα social media. Πριν από μερικούς μήνες, τον Αύγουστο, ο γνωστός παρουσιαστής είχε απασχολήσει το διαδίκτυο όταν στριφογύρισε σε μια κολώνα φωτισμού έξω από εκκλησία στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, η οποία τελικά έφυγε από τη θέση της και έπεσε στο έδαφος.

Στο πρόσφατο live του στο YouTube, ο Ευτύχης Μπλέτσας επισκέφθηκε τη «Μαγική Πόλη», το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο πάρκο που λειτουργεί στο Ελαιόρεμα Πυλαίας. Κατά τη διάρκεια της βόλτας του, μίλησε με κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να τον δει και απόλαυσε κάθε γιορτινή γωνιά του πάρκου.

Ανάμεσα στα παιχνίδια που δοκίμασε, βρήκε και το γνωστό μηχάνημα των λούνα παρκ με τη μπουνιά. Όπως είπε ο ίδιος, δεν είχε παίξει ποτέ ξανά και ενθουσιάστηκε με την πρόκληση. Πήρε φόρα, χτύπησε δυνατά τον στόχο, αλλά η ορμή του τον έριξε στο έδαφος, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Παρά την πτώση, ο Ευτύχης Μπλέτσας διατήρησε το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, μετατρέποντας το περιστατικό σε ακόμη μία χαλαρή και χιουμοριστική στιγμή που έγινε viral.