Στις Σέρρες στρέφονται τα βλέμματα όλων, όπου την Πέμπτη θα συνεδριάσουν οι αγρότες για να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων τους.

Είναι εξοργισμένοι μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Όχι μόνο δεν κάνουν πίσω αλλά ετοιμάζονται για κλιμάκωση του αγώνα τους.

Μάλιστα, το περιστατικό με το «τεχνικό λάθος» στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης στους αγροτοκτηνοτρόφους την Τετάρτη, οι οποίοι είδαν να αφαιρούνται χρήματα από τους λογαριασμούς τους αντί να πιστώνονται το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, δείχνει να επιστρέφει το χρονολόγιο των κινητοποιήσεων πίσω στην πρώτη μέρα των μπλόκων, κόβοντας τις όποιες γέφυρες διαλόγου είχαν στηθεί τις τελευταίες μέρες με την κυβέρνηση.

Ως αποτέλεσμα, την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αγρότες της Θεσσαλίας, μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού στο μπλόκο της Νίκαιας το απόγευμα της Τετάρτης.

Όπως ανακοινώθηκε, δεν θεωρούν ότι υπάρχουν λόγοι για να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Υπενθυμίζεται πως ενώ χθες (16/12) έπρεπε να εξοφληθεί η βασική ενίσχυση (208 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους) και η αναδιανεμητική (142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους), χιλιάδες δικαιούχοι είδαν μηδενικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους

Οι αγρότες θα καλέσουν την Πέμπτη τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα να εντείνουν τις δράσεις τους, με στόχο η κυβέρνηση να δώσει άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Ανάλογη απόφαση για ενίσχυση των κινητοποιήσεων έλαβε και το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς –όπως τονίζουν– δεν έχουν δοθεί απαντήσεις στα βασικά αιτήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.

Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι

Διπλά προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι που, όπως λένε, δεν άκουσαν κουβέντα για τον κλάδο τους. Είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται και παλεύουν να σώσουν τα ζώα που έμειναν, λέει ο κύριος Χρήστος Παππάς για να κάνουν ανάσταση.

«Δεν έχουμε ζώα. Θανατώθηκαν πάνω από 500.000 ζώα, 2000 οικογένειες είναι στον δρόμο».

Με χιλιάδες θανατωμένα ζώα η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα της κτηνοτροφίας ισχυρίζονται οι κτηνοτρόφοι.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Η νέα παρέμβαση Χατζηδάκη φαίνεται να έχει ανάψει νέες φωτιές. Η καχυποψία μετά τις εξαγγελίες Τσιάρα μεγαλώνει.

Κτηνοτρόφοι, γεωργοί, μελισσοκόμοι και αλιείς, όπως λένε θα πουν «καλά Χριστούγεννα» στους δρόμους, ενωμένοι σαν μία γροθιά.

Στον Προμαχώνα οι αγρότες έχουν κλείσει επ΄ αόριστον τον δρόμο για τα φορτηγά, με τα διόδια να παραμένουν ανοιχτά για τα ΙΧ και τα λεωφορεία. Και στην Αχαΐα οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν τον δρόμο και να αφήνουν μόνο τα ΙΧ και τα λεωφορεία να περνάνε.

Τα βλέμματα όλων είναι στο αυριανό συντονιστικό, αποφασισμένοι να προτείνουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Την αγανάκτηση και την οργή τους εκφράζουν οι αγρότες οι οποίοι, μετά το χθεσινό φιάσκο της κυβέρνησης με τον ΕΛΓΑ, κλιμάκωσαν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους.

Μπάχαλο με τις πληρωμές Το φιάσκο με την πληρωμή των αγροτών, που αντί να λάβουν τη βασική ενίσχυση από τον ΟΚΕΠΕΚΕ, είδαν τον ΕΛΓΑ να τραβάει από τους λογαριασμούς τους την εισφορά, έχει προκαλέσει οργή στα μπλόκα. «Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και για τον πρωτογενή τομέα και όλη την κοινωνία. Έχουν χάσει κάθε έλεγχο», λέει ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, εκπρόσωπος Τύπου Ομοσπονδίας Αγροτικού Συλλόγου Λάρισας. Το πρωί, με ανακοίνωσή του το υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης άφηνε αιχμές ότι η ευθύνη για το μπάχαλο ήταν της εταιρίας Neuropublic. «Λόγω τεχνικού προβλήματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ, πριν πιστωθούν τα ποσά της βασικής ενίσχυσης».

Το υπουργείο πάντως δεν είχε δώσει εντολή να «παγώσει» η είσπραξη της εισφοράς στον ΕΛΓΑ. Κλιμάκωση Για την στάση των αγροτών συνομίλησαν ο πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης μηνιαίας συνάντησής τους, την ώρα που στα μπλόκα οι αγρότες κλιμακώνουν. Αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για 4 ώρες, ενώ απειλούν ότι θα κλιμακώσουν και θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα επ’ αόριστον. Αργά το απόγευμα της Τετάρτης ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες η πανελλαδική σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 57 μπλόκα.