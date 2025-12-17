Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), με αιχμή των διεκδικήσεών του την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τον κλάδο του ελεύθερου θεάτρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΗ, οι ηθοποιοί προχωρούν σε νέα απεργία το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, δηλώνοντας αποφασισμένοι να εντείνουν τον αγώνα τους έως ότου υπογραφεί η σύμβαση. Όπως υπογραμμίζεται, η πρόσφατη απεργία της 5ης Δεκεμβρίου απέδειξε τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων, καθώς «τα θέατρα έμειναν κλειστά».

Το Σωματείο καταγγέλλει «αδιάλλακτη στάση και ψέματα της εργοδοσίας» και ζητά υπογραφή κλαδικής σύμβασης από τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις. Μεταξύ των αιτημάτων του περιλαμβάνονται:

– Υποχρεωτική και επεκτάσιμη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλο τον κλάδο.

– Μισθός 1.250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις.

– Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις.

– Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Το ΣΕΗ καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, συνέντευξη Τύπου στις 16 Δεκεμβρίου και απεργία στις 27 Δεκεμβρίου, τονίζοντας πως «το θέατρο είμαστε εμείς». Αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Θεάτρου Η Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου (ΠΕΘ) απάντησε με σκληρή ανακοίνωση, κατηγορώντας το ΣΕΗ για «ανακρίβειες και συκοφαντίες». Όπως αναφέρει, τα βασικά αιτήματα των ηθοποιών έχουν ήδη ικανοποιηθεί, ενώ παραθέτει ένα προς ένα τα σημεία συμφωνίας, όπως οι αποδεκτές αμοιβές και η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη στις πρόβες. Η ΠΕΘ υποστηρίζει ότι το ΣΕΗ απορρίπτει προτάσεις που θα διασφάλιζαν ισορροπία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Μεταξύ αυτών, η πληρωμή μόνο των πραγματοποιημένων προβών, η καθιέρωση ειδικής μισθολογικής κλίμακας για νέους ηθοποιούς και η εξαίρεση μικρών θεάτρων κάτω των 100 θέσεων από ορισμένες διατάξεις.

Η Ένωση κατηγορεί το ΣΕΗ ότι «αρνείται να λάβει υπόψη τις ανάγκες των μικρών θεάτρων» και ότι «δεν ενδιαφέρεται για την ανεργία των νέων ηθοποιών». Επισημαίνει επίσης πως η επιλογή της ημερομηνίας απεργίας, μέσα στις γιορτές, «δείχνει έλλειψη σεβασμού προς το κοινό».

Καταλήγοντας, η ΠΕΘ δηλώνει ότι θα επιστρέψει στον διάλογο «όταν επανέλθει η λογική και πάψουν οι συκοφαντίες», υποστηρίζοντας πως η προτεινόμενη από την Ένωση σύμβαση «είναι λειτουργική και εξασφαλίζει εργασία στα θέατρα».