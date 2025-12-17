Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», η είδηση για την προβολή ντοκιμαντέρ από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, στο οποίο περιλαμβάνεται συνέντευξη του καταδικασμένου σε 11 φορές ισόβια εκτελεστή της οργάνωσης, Δημήτρη Κουφοντίνα.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Οικογενειών Θυμάτων Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» υπενθυμίζει, ότι ο Κουφοντίνας «είναι αμετανόητος για τις πράξεις του», επισημαίνοντας πως με κάθε δημόσια τοποθέτησή του «κηρύσσει το μίσος του για τα θύματά του και τους ιδεολογικούς αντιπάλους του». Ο Σύλλογος σημειώνει ακόμη, ότι οι δηλώσεις του δημιουργούν ένα «δήθεν ιδεολογικό υπόβαθρο», που μπορεί να ενθαρρύνει μιμητές.

Μετά την επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας, ο ΕΚΚΟΜΕΔ αποφάσισε τη διακοπή της χρηματοδότησης του ντοκιμαντέρ με τίτλο «17Ν: Άνοδος και πτώση». Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του ΣΚΑΪ, ο οποίος κατηγόρησε τον οργανισμό ότι υποκύπτει σε πιέσεις. «Η προσβλητική απόφασή σας, που επιβεβαιώνει ότι είστε έρμαια πάσης φύσεως έξωθεν πιέσεων, αντιβαίνει κάθε έννοια δεοντολογίας και ο ΣΚΑΪ δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει μεθοδεύσεις που θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε, ότι πρόκειται για ένα θέμα «πολύ φορτισμένο», καθώς αφορά τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. «Το γεγονός ότι έστειλαν μια επιστολή, σίγουρα κινητοποίησε τον ΕΚΚΟΜΕΔ, δεν μπορείς να αγνοήσεις μια τέτοια επιστολή συγγενών θυμάτων», σημείωσε.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο ΕΚΚΟΜΕΔ υπογραμμίζει, ότι η απόφαση για τη διακοπή της χρηματοδότησης ελήφθη με γνώμονα την προστασία της δημόσιας τάξης, της κοινωνικής ειρήνης και της συνοχής, καθώς και την προστασία των θυμάτων τρομοκρατίας, τα οποία συνιστούν υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.