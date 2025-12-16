Απόψε στις 22:20 στο MEGA, η «Γη της ελιάς» ανοίγει έναν κύκλο γεγονότων που δύσκολα θα ανακοπεί.

Λίγο πριν οι ζωές τους πάρουν καθοριστικές κατευθύνσεις, μικρές αποκαλύψεις και υπόγειες συγκρούσεις σπρώχνουν τους ήρωες στα άκρα…

Ο Στέφανος με τη Βασιλική ασχολούνται με τις τελευταίες ετοιμασίες για τον γάμο τους, ενώ η Χάιδω και ο Στάθης έχουν συνταχθεί και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να ασκήσουν επιρροή στη Βασιλική ώστε να μη γίνει ο γάμος. Η Ασπασία συνεχίζει την παρακολούθηση των τηλεφωνημάτων του Δημοσθένη και το μίσος της γι’ αυτόν μεγαλώνει όλο και πιο πολύ. Ο Λυκούργος, δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποφυλακίσει τον Μιχάλη, καθώς συμβαίνουν διάφορες αναποδιές, ενώ αυτή που ανησυχεί περισσότερο απ’ όλους είναι η Χριστιάνα. Η Άννα περνάει μια ολόκληρη μέρα με τον Ρούσσο κι αυτός της φέρεται τρυφερά, συμπεριφορά που τη γοητεύει. Ο Παυλής κρυφακούει τη Δάφνη και μαθαίνει πως το μωρό που υιοθέτησαν το έχει γεννήσει η ίδια. Ένα ακόμα τηλεφώνημα του Δημοσθένη που ακούει η Ασπασία φουντώνει το μίσος της τόσο πολύ που ψάχνει και βρίσκει το όπλο του. Τώρα πια τίποτα δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Ο Παυλής πηγαίνει σε εργαστήριο γενετικής και δίνει δείγματα της Δάφνης και του μωρού, προκειμένου να γίνει τεστ DNA ώστε να βεβαιωθεί για τη μητρότητα.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA