Νέες εικόνες από την επερχόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δόθηκαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον στους φίλους του σινεμά. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το περιοδικό Entertainment Weekly αποκαλύπτουν τους Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Χιμές Πατέλ στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους.

New exclusive images of Christopher Nolan’s next movie, The Odyssey, show stars Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, and Himesh Patel, in adaptation of Homer’s epic. https://t.co/fUWX5gFXTX — Entertainment Weekly (@EW) December 16, 2025

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης συνεργάζεται ξανά με τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα στο δεκαετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο Ντέιμον εμφανίζεται δίπλα στον Χιμές Πατέλ, ο οποίος ενσαρκώνει τον Ευρύλοχο.

Στην ταινία, ο Νόλαν συνεργάζεται εκ νέου και με την Αν Χάθαγουεϊ, με την οποία έχει συνυπογράψει επιτυχίες όπως «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» και «Interstellar». Η ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο της Πηνελόπης, ενώ ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον Τηλέμαχο.

View this post on Instagram A post shared by Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)