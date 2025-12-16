Πάνω από πέντε ώρες παρέμειναν στα γραφεία της Εισαγγελίας Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση του μεγάλου φορτίου κοκαΐνης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή – και στις 14:15 εξήλθαν υπό δρακόντεια μέτρα από το κτίριο των δικαστηρίων Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη.

Να σημειωθεί ότι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» είναι πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας μικρών ποδοσφαιρικών ομάδων της βόρειας Ελλάδας.

​Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ναρκόπλοιο —ένα αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων με πολωνική σημαία— είχε ξεκινήσει το ταξίδι του πριν από ημέρες από τη Νέα Μηχανιώνα. Έφτασε στη Λατινική Αμερική, φόρτωσε την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και ξεκίνησε το δρομολόγιο της επιστροφής προς την Ευρώπη, με άγνωστο τελικό προορισμό.