Τεράστια ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε σε πλοίο που είχε αποπλεύσει από τη Λατινική Αμερική με προορισμό την Ευρώπη. Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, γνωστός και ως «Έλληνας Εσκομπάρ», φέρεται να είναι παλιός γνώριμος των ελληνικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο φερόμενος αρχηγός είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για μεταφορά μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ελλάδα. Βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες, ενώ το πλοίο που μετέφερε τα ναρκωτικά ανήκει στον ίδιο.

Η ναρκο – διαδρομή

Το πλοίο ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, ταξίδεψε στη Λατινική Αμερική για να φορτωθεί με κοκαΐνη και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ευρώπη. Αρχικά, καταμετρήθηκε περίπου ένας τόνος, όμως νεότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσότητα πολύ μεγαλύτερη, ακόμη και εξαπλάσια ή επταπλάσια. Το φορτίο μεταφερόταν χωρίς να έχει καθοριστεί το λιμάνι εκφόρτωσης.

Συλλήψεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Πέντε μέλη του πληρώματος έχουν συλληφθεί, ενώ άλλα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός, συνελήφθησαν στην Ελλάδα σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα. Οι έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν και συνέλαβαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Το πλοίο ρυμουλκείται στον Ατλαντικό Ωκεανό υπό την εποπτεία του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, που συμμετέχει στις επιχειρήσεις εδώ και δύο ημέρες. Αναμένεται να αγκυροβολήσει σε λιμάνι για την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ναρκωτικών και τη μεταφορά των συλληφθέντων στην Ελλάδα.

Διεθνής συνεργασία

Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Δίωξης Ναρκωτικών της Ελλάδας με τις αμερικανικές Αρχές. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.