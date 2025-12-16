Πανελλαδικό συλλαλητήριο συνταξιούχων πραγματοποιεί σήμερα στην Αθήνα η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΣΕ), μπροστά στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 11:00 το πρωί.

Η Συνομοσπονδία καλεί όλους τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση, διεκδικώντας λύσεις σε σειρά οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων που τους αφορούν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι βασικές διεκδικήσεις των συνταξιούχων περιλαμβάνουν: