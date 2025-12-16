Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι πληρωμές για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, ανέργους, εργαζόμενους και δικαιούχους επιδομάτων, εν όψει των εορτών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων. Τα πρώτα χρήματα αναμένεται να φανούν από απόψε στους λογαριασμούς.

Πληρωμές ΔΥΠΑ

Η αρχή θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου, όταν η ΔΥΠΑ θα καταβάλει νωρίτερα το δώρο Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους, μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων και παροχών.

Στο πλαίσιο αυτό θα πιστωθούν:

η τακτική επιδότηση ανεργίας,

το επίδομα εργασίας,

η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας,

το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων,

οι παροχές μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και το αντίστοιχο δώρο.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στα ΚΠΑ2. Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι οι άνεργοι που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026 θα λάβουν την προπληρωμή μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Καταβολή συντάξεων

Θα ακολουθήσουν οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, οι οποίες θα δοθούν νωρίτερα φέτος και με αύξηση 2,4%, βάσει του μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής.

Η καταβολή θα γίνει σε δύο «κύματα»:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025: Θα πληρωθούν οι νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (Ν. 4387), οι μη μισθωτοί του ΟΑΕΕ, οι αγρότες του ΟΓΑ, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες του ΕΤΑΑ.

Θα πληρωθούν οι νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (Ν. 4387), οι μη μισθωτοί του ΟΑΕΕ, οι αγρότες του ΟΓΑ, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες του ΕΤΑΑ. Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025: Θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών του ΙΚΑ, των ναυτικών του ΝΑΤ, των δημοσίων υπαλλήλων και των λοιπών ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Η αύξηση για τους συνταξιούχους θα κυμανθεί από 12 έως 16,8 ευρώ τον μήνα. Περίπου το 45% των 671.000 συνταξιούχων (δηλαδή 300.000 άτομα) θα λάβουν το 100% της αύξησης, ενώ οι υπόλοιποι με υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50%.

Υπάρχει και ενδιάμεση κατηγορία συνταξιούχων με μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που θα λάβει από 50,01% έως 99,99% της αύξησης, ανάλογα με τον συμψηφισμό. Από 1η Ιανουαρίου 2027 η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί πλήρως, ώστε όλοι οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν το 100% των αυξήσεων.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Με νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ να πραγματοποιούνται νωρίτερα κατά τις μεγάλες εορτές. Έτσι, ο φετινός κύκλος πληρωμών μεταφέρεται στις 22 Δεκεμβρίου, ώστε τα νοικοκυριά να ενισχυθούν οικονομικά πριν τα Χριστούγεννα. Την ημέρα εκείνη θα καταβληθούν:

η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού (Α21),

το επίδομα ενοικίου,

το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ),

τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα,

τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής,

και όλα τα λοιπά οικονομικά βοηθήματα του Οργανισμού.

Συνολικά για τον Δεκέμβριο θα πληρωθούν:

498.799 δικαιούχοι για το Επίδομα Παιδιού Α21,

178.272 για το Επίδομα Στέγασης,

159.660 για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,

198.990 για τα αναπηρικά επιδόματα,

529 για τη στεγαστική συνδρομή,

5.124 για το Επίδομα Ομογενών,

12.768 ανασφάλιστοι υπερήλικοι (Ν. 1296/82),

22.260 δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων,

9.245 για το Επίδομα Γέννησης,

26 για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,

2.101 δικαιούχοι του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού,

13.187 για το επίδομα αλληλεγγύης της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας.

Αρκετά επιδόματα, όπως το Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Γέννησης, καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Δώρο Χριστουγέννων

Για τον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αν και οι επιχειρήσεις μπορούν να το δώσουν και νωρίτερα.

Το ποσό αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για όσους αμείβονται μηνιαίως και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο. Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου ή, για όσους αποχώρησαν νωρίτερα, η ημερομηνία λύσης της σύμβασης.

Για τους επιδοτούμενους ανέργους, το δώρο ισούται με έναν μήνα πλήρους επιδότησης, εφόσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας μήνας ανεργίας μέσα στο έτος. Μετά την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού, το ποσό ανέρχεται στα 540 ευρώ.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και η μη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα.