Μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών, έχοντας παραλάβει τη σκυτάλη από τον πατέρα του, συνεχίζει ο Δημήτρης Μαλανδρής, ένας ελατοπαραγωγός από τον φημισμένο Ταξιάρχη Χαλκιδικής.

Ο Δημήτρης Μαλανδρής, όπως κάθε χρόνο, έχει στήσει το «τσαρδί» με την πραμάτειά του στο Πεδίον του Άρεως, το οποίο αυτές τις ημέρες είναι πλημμυρισμένο από τη μυρωδιά του φρέσκου έλατου.

Από το βουνό για 22 μέρες στο Πεδίον του Άρεως: «Έχουμε τροχόσπιτα, κάνουμε μπάνιο σε ξενοδοχεία»

«Ονομάζομαι Μαλανδρής Δημήτρης, είμαι ελατοπαραγωγός και έχω ξεκινήσει από τα 18 μου», λέει στο Orange Press Agency ο ίδιος, σημειώνοντας ότι η σχέση του με το έλατο ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη: «Είχα βρει από τον πατέρα μου τα χωράφια φυτεμένα και εγώ συνεχίζω. Φυτεύω, κόβω…».

Για τον ίδιο, η ζωή στο βουνό είναι επιλογή και αγάπη. «Σ’ αυτό το επάγγελμα είμαι στο βουνό, έχω την ησυχία μου, όλα είναι μια χαρά», λέει χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η περίοδος των γιορτών απαιτεί θυσίες και νομαδική ζωή. «Είμαστε εδώ και πολλά χρόνια στο Πεδίον του Άρεως. Ήταν ο πατέρας μου πριν από μένα εδώ, ήρθα εγώ και συνεχίζουμε. Μένουμε γύρω στις 20-22 μέρες. Έχουμε κάτι τροχόσπιτα, πάμε σε ξενοδοχεία για μπάνιο, κάπως έτσι να περάσουν οι μέρες, για να πάμε μετά να κάνουμε γιορτές».

«Ξεκινούν από σποράκια, θέλει 15 χρόνια για να βγούμε στο εμπόριο»

Πίσω από κάθε δέντρο που στολίζει τα αθηναϊκά σαλόνια, κρύβεται μια μακροχρόνια και κοπιαστική διαδικασία. «Από σποράκια ξεκινάμε, μέχρι να γίνουν 15 χρονών για να βγούμε στο εμπόριο», εξηγεί ο κ. Μαλανδρής.

Η καλλιέργεια απαιτεί συνεχή παρουσία στα χωράφια για καθαρίσματα και λιπάσματα, όμως ο μεγαλύτερος εχθρός πλέον είναι η κλιματική αλλαγή. «Τώρα τελευταία μας έχει επηρεάσει η κλιματική αλλαγή, δεν μας βρέχει, ποτίζουμε συνέχεια. Το καλοκαίρι δεν σταματάμε το πότισμα», τονίζει, επισημαίνοντας το δυσβάσταχτο κόστος: «Οι γεωτρήσεις που έχω δουλεύουν με πετρέλαιο οι μηχανές και μας έχει γονατίσει».

«Προσφέρουμε, δεν καταστρέφουμε»

Ερωτηθείς για το αν η δραστηριότητα των ελατοπαραγωγών ζημιώνει το περιβάλλον ο κ. Μαλανδρής ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για καλλιέργειες. «Δεν το γνωρίζουνε, μάλλον τώρα τελευταία το καταλάβανε ότι είναι καλλιέργειες, ότι δεν χαλάμε δάσος. Προστατεύουμε το δάσος, προσφέρουμε στη φύση, γιατί όσο να το κόψουμε το δέντρο προσφέρει οξυγόνο», αναφέρει.

Η διαδικασία, όπως περιγράφει, είναι ένας αέναος κύκλος: «Μόλις το κόψουμε, έχουμε έτοιμα δεντράκια, περίπου 5-6 χρονών, και τα ξαναφυτεύουμε. Οπότε προσφέρουμε, δεν καταστρέφουμε».

Τιμές και προτιμήσεις: «Από 60 ευρώ ένα μεσαίο δέντρο»

Στο πόστο του στο Πεδίον του Άρεως υπάρχουν περίπου 3.000 δέντρα όλων των διαστάσεων, από ένα μέτρο έως και πέντε μέτρα για επαγγελματικούς χώρους.

Όσο για το κόστος; «Οι τιμές είναι σταθερές, εδώ και χρόνια σταθερές», διαβεβαιώνει. «Ένα μέτριο δέντρο για ένα σπίτι… 60, 70, 80 ευρώ, κάπου εκεί παίζει, ανάλογα το ύψος και το σχήμα». Οι καταναλωτές φαίνεται να επιμένουν στο φυσικό έλατο, προτιμώντας συνήθως δέντρα ύψους 2,5 με 3 μέτρα.

Η ζήτηση φέτος είναι ικανοποιητική, με τον παραγωγό να φέρνει δύο παρτίδες: μία για όσους βιάζονται να στολίσουν και μία δεύτερη για όσους αναζητούν το πιο φρέσκο δέντρο. «Μας μείνανε λίγα, πιστεύω μέχρι το Σαββατοκύριακο να ‘χουμε τελειώσει. Υπάρχει κόσμος, ψωνίζει», σημειώνει αισιόδοξα.

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Μαλανδρής στέλνει τη δική του ευχή: «Καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλή χρονιά να έχουμε και υγεία όλος ο κόσμος για να ξανάρθουμε του χρόνου».