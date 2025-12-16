Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος, με αφορμή τον νέο κρατικό προϋπολογισμό.

Νωρίτερα, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας, λόγω της κινητοποίησης του ΠΑΜΕ ενάντια στον προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται απόψε στη Βουλή.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ότι ο νέος προϋπολογισμός οδηγεί σε «βαθύτερη αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος». Όπως υποστηρίζουν, το 95% των φορολογικών εσόδων προέρχεται και πάλι από άμεσους και κυρίως έμμεσους φόρους, επιβαρύνοντας εργαζομένους, αγρότες και λαϊκά στρώματα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ΠΑΜΕ, οι επιχειρηματικοί όμιλοι συνεχίζουν να απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές και προνόμια, γεγονός που, όπως τονίζουν, εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες.