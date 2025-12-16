Χειμώνας και χαμηλές θερμοκρασίες αποτελούν δοκιμασία για τον κινητήρα και τα μηχανικά μέρη κάθε αυτοκινήτου. Τις πρωινές ώρες ή αργά το βράδυ, χωρίς να το αντιληφθούμε, μπορεί να προκαλέσουμε φθορά στον κινητήρα, αν δεν τον χειριστούμε σωστά.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η υγρασία και η παγωνιά επιβαρύνουν τα μηχανικά μέρη του κινητήρα και δυσκολεύουν την εκκίνησή του. Το λιπαντικό γίνεται πιο παχύρευστο, καθυστερώντας τη σωστή λίπανση. Για τον λόγο αυτό, οι υψηλές στροφές με κρύο λάδι αυξάνουν σημαντικά τη φθορά.

Είναι απαραίτητο να αφήνουμε τον κινητήρα να λειτουργεί ήρεμα σε χαμηλές στροφές για τα πρώτα λεπτά, ώστε να επιτευχθεί η σωστή λίπανση πριν από την κανονική οδήγηση.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεκινάμε απότομα ή να σπινιάρουμε, καθώς εκτός από τον κινητήρα, χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν τη σωστή θερμοκρασία και τα ελαστικά, ο συμπλέκτης και τα συστήματα μετάδοσης. Ακόμη κι αν βιαζόμαστε, τα πρώτα χιλιόμετρα πρέπει να γίνονται με χαμηλές στροφές.

Οι μηχανικοί επισημαίνουν ότι είναι μύθος πως ο κινητήρας ζεσταίνεται σωστά στο ρελαντί. Αντίθετα, καταναλώνει περισσότερο καύσιμο, ρυπαίνει και ζεσταίνεται πιο αργά. Ακόμα και μετά από 2-3 χιλιόμετρα, ο κινητήρας μπορεί να παραμένει κρύος, ειδικά στα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Ο βασικός κανόνας είναι να αποφεύγεται η έντονη επιτάχυνση μέχρι να ανέβει η θερμοκρασία λειτουργίας.

Η μπαταρία και τα ηλεκτρικά συστήματα

Τα θερμαινόμενα καθίσματα, το καλοριφέρ, οι προβολείς και το ραδιόφωνο αντλούν ενέργεια από την μπαταρία, η οποία τον χειμώνα καταπονείται ιδιαίτερα. Είναι προτιμότερο να ενεργοποιούμε σταδιακά τα ηλεκτρικά συστήματα, δίνοντας χρόνο στην μπαταρία να ανταποκριθεί.

Η θέρμανση της καμπίνας εξαρτάται από τη θερμότητα του κινητήρα. Αν αυτός είναι κρύος, ο αέρας που παράγεται θα είναι επίσης ψυχρός. Η χρήση του κλιματιστικού μπορεί να βοηθήσει, ωστόσο καθυστερεί να αποδώσει και επιβαρύνει επιπλέον την μπαταρία.

Προληπτική συντήρηση και φροντίδα

Σφυρίγματα ή μεταλλικοί ήχοι ενδέχεται να υποδηλώνουν πρόβλημα στους ιμάντες ή χρήση λαδιού με ακατάλληλο ιξώδες για χαμηλές θερμοκρασίες. Ο χειμώνας δεν συγχωρεί λάθη, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή και σωστή φροντίδα του κινητήρα.

Η τακτική συντήρηση είναι καθοριστική. Ένα καλά συντηρημένο αυτοκίνητο αντέχει καλύτερα στις χαμηλές θερμοκρασίες, παρουσιάζει λιγότερες βλάβες και διατηρεί χαμηλότερη κατανάλωση. Ο οδηγός πρέπει πάντα να δίνει χρόνο στα μηχανικά μέρη να λειτουργήσουν ομαλά, αποφεύγοντας τις ακρότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιές.