Ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, σε μια υπόθεση που η αστυνομία διερευνά ως διπλή ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες, οι σοροί ενός 78χρονου άνδρα και μιας 68χρονης γυναίκας εντοπίστηκαν μέσα στην πολυτελή έπαυλη του ζευγαριού στο Μπρεντγουουντ, αξίας 13,5 εκατ. δολαρίων. Οι αρχές επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για τον διάσημο σκηνοθέτη και τη σύζυγό του.

Πηγές επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι τα σώματα έφεραν τραύματα από μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με το περιοδικό People, η κόρη τους, Ρόμι, ήταν εκείνη που έκανε τη φρικτή ανακάλυψη μέσα στην κατοικία. Η Ρόμι, που κατοικεί απέναντι από το πατρικό της, είχε πρόσφατα δηλώσει ότι είναι «ευγνώμων για την οικογένεια και την υγεία». Η αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ανθρωποκτονία, με ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο το βράδυ της Κυριακής.

Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε τον θάνατο του ζευγαριού, αναφέροντας: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ. Ζητούμε σεβασμό της ιδιωτικότητας αυτή τη δύσκολη στιγμή.»

Η έρευνα της αστυνομίας

Σε συνέντευξη Τύπου, ο αναπληρωτής αρχηγός της LAPD, Άλαν Χάμιλτον, δήλωσε ότι δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ύποπτος και πως δεν υπάρχουν προσαγωγές. Τόνισε επίσης πως οι αρχές θα μιλήσουν με όλα τα μέλη της οικογένειας για να συγκεντρώσουν στοιχεία. Ωστόσο, δημοσίευμα του περιοδικού People αναφέρει ότι ο γιος του ζευγαριού ανακρίνεται ως ύποπτος για τον θάνατο των γονιών του.

Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του δολοφονήθηκαν από τον γιο τους, Νικ ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα εθισμού.

Rob Reiner and his wife Michele were killed by their son, Nick Reiner, who has been suffering with a drug addiction for many years. pic.twitter.com/GbkChCxlqH — OSINT Europe (@Osinteurope) December 15, 2025

Οι σοροί παραμένουν στο σπίτι, καθώς η αστυνομία αναμένει ένταλμα για να συνεχίσει την έρευνα. Ο Χάμιλτον σημείωσε ότι ο χώρος παραμένει αμετάβλητος από τη στιγμή που εντοπίστηκαν τα θύματα.

Το γραφείο του δημάρχου του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έφτασαν στην οικία στις 3.38 μ.μ. και κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Η δήμαρχος Κάρεν Μπας εξέφρασε τη θλίψη της, χαρακτηρίζοντας τον θάνατο του σκηνοθέτη «τεράστια απώλεια για την πόλη και τη χώρα».

Η καριέρα και η παρακαταθήκη του Ρομπ Ράινερ

Ο Ράινερ, γιος του θρυλικού κωμικού και σκηνοθέτη Κάρλ Ράινερ, ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αναγνωρισμένους δημιουργούς του Χόλιγουντ. Το Σεπτέμβριο κυκλοφόρησε το Spinal Tap II: The End Continues, συνέχεια της εμβληματικής του ταινίας του 1984.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός στη σειρά All In The Family, ρόλος που του χάρισε δύο βραβεία Emmy και πέντε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα. Στη συνέχεια στράφηκε στη σκηνοθεσία, υπογράφοντας κλασικές ταινίες όπως This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, Misery, A Few Good Men και When Harry Met Sally.

Η τελευταία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ρομαντικές κομεντί όλων των εποχών. Παράλληλα, ο Ράινερ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των προοδευτικών πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ.

Η οικογένεια και η προσωπική ζωή

Ο Ράινερ γνώρισε τη φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ στα γυρίσματα του When Harry Met Sally και παντρεύτηκαν το 1989. Απέκτησαν τρία παιδιά – τον Τζέικ, τον Νικ και τη Ρόμι. Από τον πρώτο του γάμο με την ηθοποιό Πένι Μάρσαλ είχε υιοθετήσει την κόρη της, Τρέισι Ράινερ.

Ο γιος του, Νικ Ράινερ, έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες του με τον εθισμό και την εμπειρία του με την ταινία Being Charlie, που σκηνοθέτησε ο πατέρας του το 2016. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις είχε αναφέρει ότι η συνεργασία αυτή τους έφερε πιο κοντά.

Πρόσφατα, η Ρόμι Ράινερ είχε μοιραστεί φωτογραφίες με τον πατέρα της, σημειώνοντας: «Ευγνώμων για την οικογένεια, την υγεία και τους φίλους κάθε ηλικίας». Η ανάρτησή της, με αιχμές για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, αντικατόπτριζε τις προοδευτικές πεποιθήσεις του πατέρα της.