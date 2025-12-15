Η Άσπα βρίσκει στο λάπτοπ του Άλκη τη φωτογραφία του Σάββα και της Μίνας. Η οικογένεια Νταγιάννου παρακολουθεί τον γάμο τους να διαλύεται.

Επεισόδιο 23 (Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου)

Ο αστυνόμος κάνει μία ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα, ενώ η Κατερίνη αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, προκειμένου να μάθει τι είναι αυτό που της κρύβει ο Οδυσσέας. Η Άσπα βρίσκει στο laptop του Άλκη τη φωτογραφία που φιλιούνται ο Σάββας με την Μίνα και η οικογένεια Νταγιάννου παρακολουθεί τον γάμο τους να διαλύεται μπροστά στα μάτια τους. Η Κατερίνη μένει άναυδη, όταν ο Οδυσσέας τής αποκαλύπτει ότι σκοπεύει να παντρευτεί την Αρετή και ο Πωλ αποφασίζει να προσλάβει τη Μιρέλλα στην εταιρεία. Η Αρετή θυμώνει άσχημα με τον Οδυσσέα, όταν μαθαίνει για μία ενέργειά του που την αφορά, χωρίς να την ενημερώσει.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης