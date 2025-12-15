Το τελευταίο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς Fast & Furious φαίνεται ότι θα περιλαμβάνει μια απρόσμενη συμμετοχή, καθώς σύμφωνα με το Deadline, ο Βιν Ντίζελ έχει συμπεριλάβει στο σενάριο έναν ρόλο για τον σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο πρωταγωνιστής και παραγωγός του franchise, Βιν Ντίζελ, φέρεται να αξιοποιεί τη στενή του σχέση με τον πέντε φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, επιδιώκοντας να συνδυάσει τη λάμψη του αθλητισμού με τον κινηματογραφικό κόσμο της δράσης.

Όπως αναφέρουν διεθνή δημοσιεύματα, «ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει περιορισμένη εμπειρία στην υποκριτική, όμως η παγκόσμια φήμη και η γεμάτη αδρεναλίνη περσόνα του ταιριάζουν απόλυτα με το ύφος του Fast & Furious».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Βιν Ντίζελ δημοσίευσε φωτογραφία μαζί με τον Ρονάλντο, γράφοντας: «Όλοι ρωτούσαν αν θα ήταν στη μυθολογία του Fast… Πρέπει να σας πω ότι είναι αληθινός. Γράψαμε έναν ρόλο γι’ αυτόν…».

Η πρώτη ταινία της σειράς κυκλοφόρησε το 2001, ενώ η 12η και τελευταία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027. Ο Βιν Ντίζελ έχει δηλώσει ότι «το μεγάλο φινάλε δεν είναι απλώς ένα τέλος, αλλά ένας εορτασμός της απίστευτης οικογένειας που έχουμε χτίσει μαζί».