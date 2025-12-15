Τρεις αστυνομικοί της Τροχαίας Μουδανιών στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι ότι ζητούσαν χρηματικά ποσά από οδηγούς προκειμένου να μην τους βεβαιώνουν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία πολίτη και εξελίχθηκε σε εκτενή έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία διήρκεσε αρκετούς μήνες. Κατά τη διάρκειά της συγκεντρώθηκαν στοιχεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνουν ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί προχωρούσαν σε συχνούς ελέγχους, χωρίς όμως να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κλήσεις, γεγονός που προκάλεσε υποψίες και οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, σε βάρος των τριών συλληφθέντων ασκήθηκαν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε εγκληματική οργάνωση. Τα χρήματα που φέρονται να εισέπραξαν συνολικά εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης και άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση.